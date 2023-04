Nuria Roca no se presenta en ‘El Hormiguero’ y Juan del Val tiene que dar explicaciones

‘El Hormiguero‘ volvía a plantear este jueves 27 de abril su habitual tertulia con los colaboradores del programa. Todo ello después de la visita de la Niña Pastori, que acudía al formato de Antena 3 para presentar un nuevo disco que recoge los mayores éxitos de toda su carrera. Sin embargo, esa tertulia se vivía con una gran ausencia: la de Nuria Roca.

Acostumbra a ser Tamara Falcó quien falta a su cita con ‘El Hormiguero’, ya sea porque no quiere dar explicaciones de sus polémicas, está de viaje o no se encuentra del todo bien. No obstante, esta semana era Nuria Roca quien ha desaparecido de ‘El Hormiguero’ y tuvo que acudir la periodista María Dabán a sustituirla.

«Soy la Nuria Roca operada en Turquía», soltaba Dabán en la presentación de los colaboradores de la mesa de tertulia. Tras esto, Pablo Motos preguntaba a todos ellos qué es lo que le ocurría a Nuria Roca para tener que ausentarse de su puesto de trabajo. «¿Qué le pasa a Nuria? ¿Está un poco malita o qué?», se interesaba con el objetivo de que la audiencia también fuera conocedora.

«Y que tampoco es que sea ella una fortaleza, un poquito floja sí es», empezaba soltando Juan del Val como justificación, para añadir: «Le ha sentado una cosita mal y no ha podido venir». Sin embargo, su primer comentario no hacía ninguna gracia a Tamara Falcó, que se lo reprochaba tirando de ironía: «Eso es justo lo que quieres escuchar cuando te encuentras mal, que eres una floja».

Pablo Motos reaccionaba al instante y destacaba lo rápido que había salido Tamara Falcó en defensa de la colaboradora. «Pues sí, como vosotros dos -Motos y Del Val- que os defendéis todo el tiempo», comentaba entonces la Marquesa de Griñón, dando por zanjado el asunto.