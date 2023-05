«Me pone muchísimo»: Nuria Roca saca los colores a Juan del Val con su embarazosa confesión

No hay semana que Nuria Roca y Juan del Val no se lancen indirectas en ‘La Roca’, el programa de La Sexta que ella presenta y en el que él colabora. Y este domingo, 14 de mayo, no iba a ser menos. Los miembros de la mesa estaban debatiendo sobre el atractivo de las personas mientras están leyendo, y lo importante de una buena ortografía para conquistar.

Para una de las colaboradoras del programa, «el peor remedio contra el deseo sexual es una persona que no lee». A raíz de esto, Nuria Roca comentaba lo siguiente: «Si es sexy la imagen de alguien leyendo, no te quiero yo ni contar escribiendo». «A Nuria le pone muchísimo eso», confirmaba Juan del Val.

Tras esto, la presentadora ha reconocido que le gusta mucho ver a su marido escribiendo: «Sí, lo confieso. Siempre que viajamos, va Juan con el ordenador y en el avión se ve que le entra toda la inspiración. Además, como aprieta muy fuerte las teclas, me pone muchísimo». Y cuenta que, como no le hace ni caso en esas situaciones, eso le «pone más».

Según el estudio del que se ha hecho eco ‘La Roca’, la lectura es un rasgo sexy para la mayoría de los encuestados. El 98% de las parejas que leen permanecen más tiempo juntas. El dato más curioso es que el 65% de las personas no tendrían sexo con alguien que no sabe diferenciar ‘haber’ de ‘a ver’.

Hace una semana, Nuria Roca y Juan del Val también protagonizaron un momentazo en el programa de LaSexta cuando él hizo una confesión que no le hizo demasiada gracia a su mujer. Debatiendo sobre la aplicación Only Fans que utilizan muchos famosos para obtener beneficio económico a cambio de subir fotos con poca ropa, el escritor lo tenía claro: «Yo enseño lo que haga falta. Por cinco euros, si alguien está dispuesto a pagarlos…». «¡Basta, Juan, por favor!», le espetó su mujer.