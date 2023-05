Lo que se oye decir a Miguel Lago de Telecinco en pleno programa de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega le pedía a Miguel Lago este miércoles que se levantara de su silla en ‘Y ahora Sonsoles‘ y le proponía un reto. «Te voy a poner un momento a andar», le avisaba la presentadora mientras varios compañeros introducían una cinta de correr en el plató. «Ah, vale, vale por eso me dijiste que viniera hoy con ropa deportiva», soltaba el humorista.

Pero al ver cómo Sonsoles Ónega le ponía a correr en la cinta, Miguel Lago no se cortaba con su compañera. «Pero esto no era lo pactado. Yo pensé que andar era porque me iba a hacer el paseíllo por las instalaciones de Antena 3 buscando el plató de mi nuevo programa», comentaba el colaborador.

Tras volver de publicidad, Sonsoles Ónega se atrevía a llamarle «vago» a Miguel Lago porque iba muy lento. «Miguel Lago es un vago. Tienes que darle brío», le soltaba la presentadora a su compañero pidiéndole que subiera la velocidad de la cinta de correr.

Mientras el programa continuaba, Miguel Lago proseguía en la cinta de correr cuando el resto de compañeros debatían sobre si los hombres y las mujeres trabajan lo mismo en casa. «Haces esto para que no hable», se quejaba el humorista.

Y cuando Sonsoles Ónega se disponía a dirigirse al público del plató, Miguel Lago aprovechaba para hablar de la competencia en pleno directo. «Estoy llegando a Telecinco ya«, soltaba el cómico. «¿El objetivo es ir a dónde? Porque vamos…», seguía diciendo Lago viendo que pasaba el tiempo y él seguía en la cinta.

Tras 40 minutos de programa en la cinta de correr, Sonsoles le decía a su compañero que podía parar. «Gracias Lago puedes parar», comentaba la presentadora mientras se veía a Miguel Lago sudando como un pollo y descamisado y la corbata desabrochada.