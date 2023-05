La sorprendente propuesta de José Antonio León a Ana Rosa tras la muerte de ‘Sálvame’

A lo largo de estos 14 años, ‘Sálvame’ ha contado con reporteros muy emblemáticos como Ion Aramendi, Omar Suárez, Sergi Ferré y José Antonio León. Este último, reaccionaba este lunes a la cancelación del programa de La fábrica de la tele haciéndose eco del comunicado de Mediaset que confirmaba la noticia del final.

Más allá de confirmar que ‘Sálvame’ dirá adiós a Telecinco tras 14 años en emisión, José Antonio León no dudaba en exponer la realidad de lo que va a suceder con los trabajadores del programa. «Ya nos lo ha comunicado la empresa a nosotros. Así que habrá una reestructuración y, bueno, ya lo sabéis, son eufemismos para decirnos que nos vamos a la calle«, aseveraba el reportero.

«Nos vemos en otro programa. Se ofrece periodista, reportero, productor y editor simpático, trabajador y con don de gentes. Disponibilidad desde el mes de julio», añadía José Antonio León proponiéndose así para que le fichen para cualquier otro programa.

Este miércoles, el reportero sevillano ha dado un paso más allá y colgaba un vídeobook en su cuenta de Instagram mostrando un recopilatorio con los mejores momentos de su trabajo en ‘Sálvame’ en estos 14 años. Lo hace agradeciendo a famosos como Kiko Rivera, Irene Rosales, Amador Mohedano, Anabel Pantoja o Terelu Campos por cómo han colaborado con él en sus conexiones en directo con el plató.

Pero además, José Antonio León no se corta al dirigirse directamente a Ana Rosa Quintana para que le contrate para su nuevo programa en las tardes de Telecinco. «Amigues, aquí está un poquito de estos años. Poco, poquito para tantos buenos y malos momentos. Me lo he pasado genial! Videobook para quien quiera contratarme. Gracias a los centenares de personajes que han hecho estos años maravillosos. ¡Ana Rosa Quintana soy tuyo«, escribe sin pudor.