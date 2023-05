La inimaginable profesión que Lydia Lozano planea tras la cancelación de ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ sigue aprovechando la cancelación del programa para incluirla en su escaleta. Tras llevar a un experto laboral para ayudar a elaborar los curriculum de los colaboradores, tasar el plató y limpiarlo de malas energías y de llevar a unas clarividentes para adivinar su futuro; el programa sigue buscando nuevos trabajos a los colaboradores. Y eso es lo que ha hecho este viernes con Lydia Lozano.

Así, este viernes, el programa comenzaba con un vídeo en el que se veía a Belén Esteban, Gema López o Lydia Lozano llamando para pedir trabajo como animador de disco bar o socorrista. «Los colaboradores llevan toda la semana llamando a ofertas de trabajo reales. Nuestro futuro es oscuro. Y mis compañeros están buscando nuevos horizontes profesionales», explicaba María Patiño.

Tras ello, contaba que algunos de los oficios en los que estaban tratando de encontrar trabajo eran como pescadero, repartidor con moto, charcutera, socorrista y hasta enterrador en una funeraria. Y esto servía para que Lydia Lozano revelara a sus compañeros la profesión desconocida que había llevado a cabo en su juventud.

Pese a que María Patiño reconocía que todas las llamadas eran reales, nadie se creía que Lydia Lozano optara a ser socorrista. Así, todos se burlaban de ella pues consideraban que no pegaba en ese puesto. «Pues es que tengo el carnet de socorrista», reconocía la colaboradora dejando sorprendidos a sus compañeros.

Lydia Lozano sorprende con sus profesiones

«Es que yo tengo 62 años, he dado clases de buceo y fui joven. Bueno lo sigo siendo», explicaba Lydia Lozano mientras sonaba la música de ‘Los vigilantes de la playa’. «Yo he sido de todo. He sido mensajera, he servido copas», proseguía contando.

Y finalmente, Lydia Lozano no dudaba en mostrar sus dotes como socorrista tratando de ir en ayuda de Carmen Alcayde que hacía que le pasaba algo y se tumbaba en la mesa del programa. Así, las cámaras captaban como Lydia iba a cámara lenta mientras sonaba la sintonía de la mítica serie de Pamela Anderson.