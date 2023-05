Informan a Kiko Hernández de que salta a TVE tras ‘Sálvame’ y menuda reacción tiene Jorge Javier

Este martes, ‘Sálvame‘ ha arrancado su nueva emisión anunciando que, con ayuda de dos clarividentes, se iba a descubrir el futuro de los colaboradores una vez que el programa cierre sus puertas para siempre el próximo 23 de junio. El primero en someterse a los sortilegios de Montse y Nerea ha sido Kiko Hernández.

Tras un breve ritual, Nerea ha empezado con su predicción. «Tú no te vas a quedar sin trabajo, te esperan muchas cosas. Hay como muchos proyectos que te han ofrecido, que te están ofreciendo, y nuevos que te van a llegar», le ha dicho inicialmente.

Por su parte, Montse ha profundizado con detalle en qué podía ser e incluso ha puesto nombre a la cadena. «Hay una productora que a día de hoy ya te ha ofrecido trabajo y lo que canalizo es que no es en Telecinco. Es fuera de esta cadena», ha avanzado antes de pedir permiso sobre si se podía hablar de la competencia: «¿Se puede decir? ¿Tengo libertad para poder hablar?».

«Lo que canalizo es que sería otra cadena que no tiene nada que ver con Telecinco», ha añadido la vidente. «¿Pero nacional?», se ha interesado Kiko Hernández. «Yo creo que es en Televisión Española y ya estás ahí, no sé si has acabado de firmar. Y no solo tienes esa oferta, hay más de una oferta», ha desvelado Montse.

«¿Le van a llamar para hacer pantalla o para labores administrativas?», ha preguntado Jorge Javier Vázquez en tono irónico y tomándose a guasa esos vaticinios. «Es pantalla, tiene que ver con el trabajo que él está ejerciendo y que además lo hace muy bien», ha aclarado la invitada. «No os lo toméis a cachondeo. Yo me lo tomo muy en serio porque mi trabajo es muy importante», le ha reprochado a continuación.

No obstante, la reacción de Jorge al escuchar que su compañero va a encontrar un futuro en TVE no se ha quedado ahí: «Con todo lo que se ha liado con el cierre de este chiringuito, solo faltaba que seas tú el que acabe en TVE, la televisión que pagamos todos. Vamos, no podrías salir de casa, ya te lo digo yo». «Gracias compañero, yo también te quiero», ha replicado Kiko Hernández.

Por último, la clarividente ha visualizado que será un programa nuevo en el que va a tener gran éxito. «Tengo que decir que en ese programa vas a triunfar. Es un programa que yo canalizo que es nuevo y vas a triunfar mucho», ha despejado. «Bueno, allí con que hagas un 7%», ha bromeado Vázquez. «Pues fíjate, nosotros estamos en el 14%», ha apostillado Kiko, que ha querido saber si va a volver a Telecinco. Sin embargo, no ha obtenido la respuesta esperada: «Yo sinceramente digo que, de momento, no. Va a pasar mucho tiempo. Años».