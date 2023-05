La hija de Ginés corta ‘Sálvame’ y lo que hace con Yaiza rompe todo pronóstico posible

Tras su polémico ‘Deluxe’, Ginés Corregüela y Yaiza Martín han regresado al plató de ‘Sálvame‘ para enfrentar todas las polémicas que han quedado en el tintero y someterse a un test de compatibilidad como pareja a cargo de una psicóloga. Sin embargo, la mayor parte de la intervención se ha centrado en la relación del ‘rey de los bocadillos’ con sus hijas.

Especialmente con Miriam, con la que no ha podido contactar aún tras salir de ‘Supervivientes’. La joven no se encuentra preparada para hablar con su padre por todo el daño que le ha hecho tanto a ella como a su madre y prefiere cerrarle las puertas por el momento. Necesita tiempo.

Ante esto, Ginés se ha mostrado muy dolido en ‘Sálvame’. Casi al borde de la lágrima, ha confesado que se conforma con verla en redes sociales y que está utilizando otros perfiles para poder ver sus directos porque a él le tiene bloqueado. «Esto a mí me está consumiendo», ha admitido a causa de esa frialdad de Miriam y sus duras acusaciones de «mal padre».

No obstante, su otra hija, Laura, ha seguido un camino muy diferente al de su hermana. A pesar de mostrarse crítica con su padre y reprobar el daño que le ha provocado a su madre con las infidelidades, ha dado un giro de guion y ha tendido puentes. De hecho, a mitad del programa, ha entrado en directo para hablar tanto con Ginés como con Yaiza. Y los términos en los que se ha dirigido a ellos distan mucho de la postura que había mantenido hasta la fecha.

Laura, hija de Ginés, tiende puentes con Yaiza en ‘Sálvame’

Laura, hija de Ginés, llama en directo a ‘Sálvame’.

«Yo sabes que te quiero mucho. Mi hermana piensa de unas maneras por sus vivencias y porque has sido más despegado, pero yo nunca pensaré que tú eres mal padre«, ha comenzado declarando Laura, desmarcándose así de su hermana Miriam. Si bien, lo fuerte ha llegado justo después cuando, sin preverse, también ha roto una lanza a favor de Yaiza: «Para mi eres el mejor padre del mundo aunque te hayas equivocado con mamá. Todo el mundo se equivoca. Y por otra parte, si tu eres feliz con Yaiza, yo voy a estar aquí para lo que necesitéis«.

«Tú no eres cariñoso aunque lo pases mal por dentro y, si eres feliz, yo voy a estar contigo porque te quiero mucho», ha añadido. Una declaración de intenciones que ha sorprendido a todos los colaboradores; pues suponía apoyar por primera vez públicamente a la pareja. Incluso se ha abierto a retomar una relación con Yaiza: «Ha hecho mucho daño a mi madre, a mi hermana y a mi familia, pero, si hace feliz a mi padre y si el día de mañana tengo que hablar con ella, hablaré con ella».

Unas palabras que han provocado que Yaiza se rompa completamente en el plató de ‘Sálvame’ y no haya podido articular palabra para responder. Tan solo se ha limitado a verbalizar un «en casa», en referencia a que prefiere hablarlo en la intimidad y no en un programa de televisión. «Un paso de este calibre tienes que recogerlo», ha comentado María Patiño. «Lo recojo», ha acertado a contestar la canaria. «¿Tú quieres recuperar a Laura?», le han repreguntado. «Yo nunca he cerrado esa puerta, claro que sí», ha aceptado.