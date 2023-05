Kiko Hernández se despacha implacable contra Alessandro Lequio y ojo a lo que desarma

Alessandro Lequio no quería mojarse en la polémica generada por la decisión de Ana Obregón de ser madre (o abuela) a los 68 años mediante gestación subrogada. Sin embargo, ahora lo ha hecho a raíz de la nueva paternidad de Robert de Niro a los 79 años. Una opinión que ha criticado duramente Kiko Hernández en ‘Sálvame’.

Aunque el italiano no ha pronunciado el nombre de su expareja y madre de su hijo, sí que deja entrever que no está para nada de acuerdo con su decisión. «A partir de determinadas edades hay que pensar un poco en el futuro de esos hijos. No sé qué es peor, si criar a un huérfano, o criar a un dependiente de enfermos. No lo sé. Pero me parece una locura», aseguró en ‘El programa de Ana Rosa’.

Hay que recordar que, cuando salió la noticia de que Ana Obregón había sido madre mediante gestación subrogada en Miami, Kiko Hernández desveló en ‘Sálvame’ que, apenas unos días después de que falleciera Aless Lequio, recibió una llamada de Alessandro. El colaborador quería saber qué gestiones había que hacer para llevar a cabo una gestación subrogada, ya que Kiko también fue padre hace unos años mediante este método. Por eso el exconcursante de ‘Gran Hermano’ no entiende la postura ahora del italiano.

Kiko Hernández desmonta el «doble juego» de Alessadro Lequio

«No hagas el doble juego chaval. No entiendo que le ayudes económicamente a buscar una gestación subrogada. Las cosas son las siguientes… Ana iba a tener un niño con 68 años y punto», ha sentenciado, muy molesto, Kiko Hernández. El colaborador no entiende la razón por la que el italiano se movilizó en su día para ayudar a Ana y ahora, por el contrario, critica su decisión.

Precisamente, la actriz y presentadora también se pronunciaba a través de sus redes sociales, sobre la paternidad de Robert de Niro. Ana compartía la publicación de otra usuaria que decía lo siguiente: «No veo que sea noticia que Robert sea ahora padre. Parece que su edad no importa y la de Ana Obregón sí. Qué hipócrita». Un comentario al que la bióloga respondía: «Es que desgraciadamente el machismo existe».

Según contó Kiko Hernández en ‘Sálvame’, fue al poco de morir su hijo, Aless Lequio, cuando Alessandro se puso en contacto con él, quien en el año 2017 se convirtió en padre de dos niñas gracias a un vientre de alquiler. «Yo no soy amigo de Alessandro Lequio y de Ana Obregón, pero me pareció un tema muy íntimo. Alessandro Lequio se puso en contacto conmigo y me preguntó todo tipo de informaciones (…) Hablo de tres o cuatro semanas después de fallecer Aless… Yo me volqué en darle la información… Sabía que se estaba haciendo mal un proceso de luto. Esto es algo que tienes que meditarlo mucho. Yo estuve muchos años intentándolo de una forma o de otra. Y lo que se tarda en el proceso son tres años. Yo intuía que el proceso era para Ana», explicó el colaborador.