Alessandro Lequio deja mudos en ‘Ana Rosa’ con este golpe a Ana Obregón sin verlo venir

El actor Robert de Niro ha confirmado en una reciente entrevista que acaba de dar la bienvenida a su séptimo hijo a los casi 80 años de edad. Y en ‘El programa de Ana Rosa‘ han aprovechado esta sorprendente noticia para debatir entre este caso y el de Ana Obregón con un Alessandro Lequio presente que se ha mojado sobre el asunto y, entrelíneas, ha dejado un dardazo directísimo a la actriz y presentadora.

«¿Se acuerdan ustedes del debate que surgió en torno a la maternidad entre comillas de Ana Obregón por su edad? Pues a Robert de Niro, que tiene 79 años, le preguntan en una entrevista por sus seis hijos y dice: ‘ah no, si no son seis, si son siete, si acaba de nacer el séptimo'», ha introducido Joaquín Prat para abrir el coloquio.

«Pero aquí no hay debate sobre la edad, de si no es bueno porque ese hijo el día de mañana va a tener ausencias…», ha cuestionado Beatriz Cortázar. «Perdona, tiene una mujer de 35 años», ha saltado Alessandro Lequio para haberle ver que, en este caso, esa recién nacida criatura no se va a quedar huérfana al completo prematuramente como sí ocurriría con la nieta de Obregón.

«Por mucho que viva Robert de Niro, el bebé que acaba de nacer va a ser huérfano de padre. Lo único que es verdad que tiene una madre joven», ha apostillado Ana Rosa Quintana por su parte. «A mí me parece igual de mal que sea Ana Obregón o Robert de Niro, porque tener niños a esta edad con casi 80 años y 68 me parece fuera de lugar», ha sentenciado Miguel Ángel Nicolás.

Alessandro Lequio: : «No sé qué es peor: criar a un huérfano o criar a un dependiente de enfermos»

Justo a continuación, Alessandro Lequio ha puesto como ejemplo el caso de Papuchi y, mientras desarrollaba su argumento, ha pronunciado unas palabras que se han entendido perfectamente como un dardazo a Ana Obregón. «Papuchi tenía una mujer de 40 años. Yo estoy de acuerdo con vosotros, es decir, cuando se decide tener hijos a determinadas edades, hay que empezar a pensar un poco en el futuro de esos niños», ha aseverado alto y claro.

Pero lo que venía seguidamente era mucho más demoledor y expeditivo: «No sé qué es peor: criar a un huérfano o criar a un dependiente de enfermos. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero me parece una locura. Pero en el caso de Robert de Niro estamos hablando de un señor que tiene una mujer de 35 años. Va a ser huérfano de padre este niño, pero tendrá una madre que probablemente viva muchísimo tiempo».

Ante este pronunciamiento, que curiosamente deja más clara que nunca su postura con la decisión de la bióloga de ser abuela a sus 68 años, el silencio se ha cernido sobre el plató de ‘El programa de AR’ y tan solo Joaquín Prat ha acertado a decir: «Lean ustedes entrelíneas».