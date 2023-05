Ana Obregón alude en estos inesperados términos a Alessandro Lequio en pleno ‘Mask Singer’

Este miércoles, 10 de mayo, Antena 3 ha estrenado, por fin, una nueva edición de ‘Mask Singer’ que ha supuesto, además, el regreso de Ana Obregón a la televisión. Aunque ya en la edición anterior estuvo como investigadora invitada, ahora la presentadora será una de las investigadoras fijas, junto a Los Javis y Mónica Naranjo.

Lo que nadie se podía imaginar es que, tras una de las actuaciones, se acordaría de Alessandro Lequio, el padre de su hijo Aless. No obstante hay que recordar que el programa fue grabado hace bastante tiempo. Por lo que todavía no se había producido el nacimiento de su nieta Ana Sandra. Y, por lo tanto, el enfriamiento de su relación con el italiano, quien no está para nada de acuerdo con su decisión de ser abuela mediante gestación subrogada con el semen de su hijo fallecido.

La actuación de ‘Esqueleto’ hizo pensar a Ana Obregón que bajo la máscara se encontraría Alessandro Lequio. Con una voz rasgada y fuerte, cantó ‘Bienvenidos’ de Miguel Ríos. Sin embargo, la actriz reconoce que Alessandro «tiene un acento italiano más marcado», por lo que descarta esa idea.

Ana Obregón se emociona al recordar a su hijo

Ante estas palabras, sus compañeros de mesa le mostraron todo su cariño. Javi Ambrossi chocó su mano con la de una emocionada Ana Obregón, quien no pudo evitar acordarse del padre de su hijo, y por ende, también de este. Aless Lequio falleció en mayo de 2020 a causa de un cáncer. Un durísimo golpe para la presentadora, quien perdía así a su único hijo y al ‘amor de su vida’, como ella misma ha reconocido en varias ocasiones.

Aunque ahora dice estar feliz con el nacimiento de la pequeña Ana Sandra, la muerte de un hijo es insuperable. De hecho, este domingo, Día de la Madre, no podía evitar acordarse de él. Y, en especial, del precioso gesto que tuvo el joven con su madre cuando estaba en pleno tratamiento de quimioterapia.

Así lo recuerda Ana Obregón en un capítulo de ‘El chico de las musarañas’, el libro que empezó a escribir su hijo y ha terminado ella: «Jamás olvidaré ese día. Te escapaste del hotel recién dada una quimioterapia mientras me estaba duchando para comprarme un ramo de rosas blancas». Un gesto que dice mucho de cómo era Aless Lequio y por qué su muerte conmocionó a todos.