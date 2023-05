Karmele Marchante descoloca con esta reacción al fin de ‘Sálvame’ y no es lo que esperas

Por todos es sabido que la salida de Karmele Marchante de ‘Sálvame’ en 2016 fue por la puerta de atrás y cargada de polémica. Tanto es así que, desde entonces y especialmente en los últimos años, se ha erigido como azote del programa de Telecinco en sus redes sociales y en las diversas entrevistas que ha concedido.

La periodista y escritora ha repartido a diestro y siniestro sin importarle las consecuencias. El supuesto daño que le hicieron durante su trayectoria en el formato ha sido tal que no le permite olvidar ni mucho menos perdonar. «Me sentí maltratada, vejada y humillada. Siempre con el consentimiento de la dirección, que sabía perfectamente lo que estaba pasando. Fue una función coral de bullying contra mí. Entre bambalinas me decían de todo. Tendría que haberlo denunciado al salir, pero estaba tan mal, con una depresión, que no lo hice», confesó en una entrevista en diciembre de 2022.

Karmele Marchante no guarda relación alguna con ningún colaborador de ‘Sálvame‘ ni tampoco con su presentador, Jorge Javier Vázquez. De hecho, hace un par de años se deslenguó en su cuenta de Twitter y arremetió con una crudeza extrema contra Jorge y Kiko Matamoros. Al primero le llamó «enano psicópata», «misógino» y «maltratador» mientras que al segundo le tildó de «cocainómano» y «ladrón de Hacienda».

Pues bien, con este mar de fondo, era muy esperada la reacción de la tertuliana catalana a la sonada cancelación de ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’ de cara al próximo mes de junio. Y lo cierto es que, aunque ha preferido no pronunciarse directamente, ha habido un movimiento en sus redes curioso cuanto menos.

Y es que Karmele Marchante daba ‘me gusta’ al tuit que escribía Gabriel Rufián este fin de semana respecto al adiós del programa de La Fábrica de la Tele y que decía así: «He criticado mucho a Sálvame pero voy a decir dos cosas: Que ha hecho mucho más Jorge Javier Vázquez diciendo que el fascismo, el racismo y la homofobia son bazofia que mil campañas políticas y que para telebasura algunas tertulias y telediarios de insignes periodistas». Una defensa a ‘Sálvame’ que, paradójicamente, compartía Karmele a tenor de esa más que llamativa interacción.

No obstante, no ha habido nada más por su parte. De hecho, ese silencio es algo impuesto voluntariamente y así lo ha comunicado al periódico La Razón, que, al ponerse en contacto con ella para pulsar su opinión, les ha transmitido su drástica decisión: «No quiero opinar y prefiero no dar declaraciones sobre este asunto a nadie».