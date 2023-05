Jorge Javier dirige esta firme directriz a los colaboradores de ‘Sálvame’ ante su inminente cierre

El próximo 23 de junio, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, ‘Sálvame’ dirá adiós tras 14 años de exitosa andadura en Telecinco. Sobre la cancelación del programa que tanto le ha dado se ha sincerado Jorge Javier Vázquez este miércoles en la revista ‘Lecturas’.

El presentador ha querido agradecer a todos sus compañeros el haber formado parte de esa gran familia que ha sido ‘Sálvame’. Pero, además, también ha querido darles un consejo de cara al futuro. «En cuanto a los colaboradores, qué decir. Yo soy dios, eso lo sabe todo el mundo. Pero no hubiera brillado como lo he hecho si no hubiera tenido a mi lado a unos colaboradores fuera de serie. Creo que no son del todo conscientes de su valía ni de lo que han conseguido: formar parte de la memoria de millones de televidentes», ha dicho Jorge Javier en su blog de la citada revista.

Según el presentador, el más flojo de los colaboradores de ‘Sálvame’ «es mejor que el ochenta por ciento de los que trabajan en estos momentos en televisión. Imagínate tú cómo son los mejores de los nuestros. Y contamos con bastantes». Unas palabras en las que el de Badalona pone de manifiesto lo orgulloso que está de todos y cada uno de sus compañeros, quienes lo han dado todo a lo largo de estos catorce años. Han reído, han llorado, han bailado, se han prestado a todo tipo de juegos. Y, sobre todo, han hecho disfrutar a la audiencia, una audiencia que ahora lamenta su adiós.

El contundente consejo de Jorge Javier Vázquez a sus compañeros

Pese a lo que muchos pueden pensar y de los rumores que circulan sobre el futuro de Belén Esteban, Kiko Matamoros, Rafa Mora o Lydia Lozano, Jorge Javier tiene claro cuál es el consejo que tiene para todos sus compañeros. «Desconozco la economía de cada uno de los integrantes del equipo. Desde aquí les diría que, en la medida de sus posibilidades, no cojan lo primero que les ofrezcan«, ha asegurado.

El motivo por el que, según él, deben ser muy cautos a la hora de aceptar nuevos trabajos, es porque «van a tener ofertas extraordinarias». «Pero también entiendo que es difícil luchar contra el miedo y la incertidumbre, aunque conviene recordarnos que cuando escogimos dedicarnos a este trabajo lo hicimos, entre otras razones, porque no queríamos ser funcionarios», ha añadido.

El también presentador de ‘Supervivientes’ se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras la noticia de la cancelación de ‘Sálvame’, cómo se enteró y qué pasó cuando saltó la noticia en todos los medios. «Domingo 14 de mayo. Hace nueve días saltaba la noticia: que chapan ‘Sálvame’. Finito. Se acabó. The End. A mediados de la semana pasada tuve terapia de grupo y me preguntaron cómo estaba. Me quedé en blanco», ha reconocido.

El recordar los 14 años de risas, enfrentamientos en directo y lloros es algo que le pone «muy sensiblón». Y es que en ‘Sálvame’ han formado una familia que, ahora, tendrá que seguir caminos separados. «He amado y odiado este programa, pero lo que hemos vivido es inusual. Raro. Así que, desde aquí, les digo a mis compañeros: habéis hecho historia», asegura Jorge Javier, muy orgulloso de todos ellos, tanto de los que aparecen en la pantalla como de los que trabajan detrás.