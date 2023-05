Jorge Javier destapa su encuentro con Ana Rosa tras cancelarse ‘Sálvame’: «Le dije que…»

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. Los dos están protagonizando muchas noticias desde hace una semana cuando salió a la luz que Mediaset ha decidido cancelar ‘Sálvame’ tras 14 años para apostar por la presentadora líder de las mañanas para un nuevo programa por las tardes a partir de la próxima temporada.

Coincidiendo con esta noticia, se publicaba la entrevista que Ana Rosa Quintana le concedió a Xuso Jones en su podcast ‘Poco se habla’ el pasado mes de febrero. Durante el programa, la presentadora de ‘El programa de AR’ no dudó en decir lo que piensa de Jorge Javier Vázquez, a quién descubrió ella profesionalmente.

«Me parece que Jorge es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos», respondía de primeras Ana Rosa Quintana. «Cuando él ha tenido problemas, yo le he llamado y, cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos», añadía la presentadora en alusión a lo diferentes que son políticamente.

Ahora, Jorge Javier ha contestado a las palabras de Ana Rosa Quintana sobre él. «Dice la verdad», asegura el presentador de ‘Sálvame’ haciéndose eco de las declaraciones de su compañera en el podcast de Xuso Jones.

Jorge Javier cuenta su encuentro con Ana Rosa tras el fin de ‘Sálvame’

Además, Jorge Javier Vázquez ha contado cómo ha sido su primer encuentro con Ana Rosa Quintana tras publicarse que será su sustituta en las tardes tras la cancelación de ‘Sálvame’. Lo ha hecho en ‘La tarda’ de Catalunya Radio, programa en el que colabora de forma semanal y en el que el catalán ha contado con pelos y señales cómo está viviendo todo el huracán que se ha formado en torno al fin del programa que presenta desde hace 14 años.

«Me encontré a Ana Rosa de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte. Yo empecé a trabajar con ella hace más de 25 años. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar», relata Jorge Javier durante su charla con Elisenda Carod, la presentadora del programa de Catalunya Radio.

Además cuenta lo que se dijeron durante su encuentro. «Le dije que son cosas que pasan en la empresa y punto. Ella me dijo que se lo había pedido la cadena y que ella quería corresponder a lo bien que se habían portado con ella», explica Jorge Javier confirmando así lo mismo que Ana Rosa dijo el lunes en ‘El programa de AR’.

Su futuro en Mediaset y los motivos de la cancelación

Por otro lado, al preguntarle por su futuro en Mediaset tras el final de ‘Sálvame’, Jorge Javier vuelve a recalcar que él tiene contrato. «Yo tengo contrato hasta 2025. Mi intención es seguir. Y continuaré en mi puesto de trabajo. Ahora se acaba ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’ se acaba el 29 de junio y por ahora no me han comunicado que tenga ningún proyecto nuevo. Todavía es pronto. No sé cuál será mi futuro en la cadena», asegura al respecto.

Mucho se está hablando estos días de los motivos que habrían llevado a Mediaset a cancelar ‘Sálvame’. Al preguntarle si es por audiencia o por motivos políticos o de imagen, Jorge Javier prefiere ser cauto y guardar silencio. «Yo puedo tener mi opinión, pero a lo mejor no es la adecuada. Y sinceramente no me gusta expresarme. Mediaset sigue siendo mi casa y en toda esta historia si que quiero tener la cabeza muy fría. Soy muy feliz en esta empresa», sentencia.

Por último, Jorge Javier da la cara por todos sus compañeros y lo que han conseguido con ‘Sálvame’. «Lo que ha hecho este equipo es absolutamente heroico. Hemos cometido errores pero creo que hay una cosa de la que estoy muy orgulloso y satisfecho es que ‘Sálvame’ tiene la edad de un adolescente. Lo verdaderamente importante es que cuando empezó ‘Sálvame’ la sociedad era de una manera. Y hemos debido adecuarnos a una sociedad en la que todo ha ido muy deprisa. Y hemos estado al tanto de los cambios de la sociedad como la forma de tratar los temas, hemos aprendido a golpe del día a día», concluye.