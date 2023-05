Jesulín de Ubrique revela por primera vez su inesperado vínculo con Rocío Jurado en La Sexta

Este jueves, 4 de mayo, LaSexta estrenó ‘El Camino a Casa’, un programa conducido por Albert Espinosa y que contó con Jesulín de Ubrique como primer invitado. El torero hizo un recorrido por su Ubrique natal, desde el colegio en el que estudió de niño a la casa en la que pasó su infancia, después de 40 años sin pisarla.

«Mi padre era empresario de artistas conocidos como Rocío Jurado, Manolo Escobar, El Fary, Bigote Arrocet, La Bombi… A mi padre no le fue bien aquello y perdió dinero», comenzó explicando Jesulín de Ubrique». «Estábamos aquí y mi padre salió a la puerta. Llevaba una especie de plástico negro y una tiza blanca. Escribió ‘Se vende’ y puso el teléfono de la casa», prosiguió el marido de María José Campanario frente a la casa.

Él le preguntó porqué quería vender el campo, y su padre le contestó que era muy pequeño para entenderlo. Fue en ese momento cuando Jesús pensó que debía hacer algo para cambiar esa situación: «Mi padre tenía la ilusión de que alguno de sus hijos hubiera sido torero, pero yo no lo contemplaba. Pensé: ¿Cómo le toco la tecla?».

Jesulín de Ubrique con Albert Espinosa

El primer sueldo de Jesulín de Ubrique fue para pagar los «honorarios a Rocío Jurado»

Entonces le hizo a su padre un pequeño chantaje: «Papá, ¿tú quieres que yo sea torero? Pues no vendas el campo». En ese instante, Humberto Janeiro descolgó el cartel. Por su parte, Albert Espinosa se quedó muy sorprendido al conocer el dinero que empezó a ganar desde muy pequeño: «A los 13 años gané 1.190.000 pesetas. Se lo di a mi padre, a mí no me importaba el dinero para nada».

Fue ahí cuando Jesulín de Ubrique reveló su vínculo con Rocío Jurado, ya que el primer sueldo que ganó fue «para pagar la deuda de Rocío Jurado, los honorarios… Rocío a tiempo lo supo. Ahí empezó todo el tinglado». Antes de llegar a la mayoría de edad, Jesulín ya tenía su propiedad más preciada: «Lo que hizo mi padre fue comprar un solar para hacer una casa, porque nosotros vivíamos en una casa de alquiler, y comprar un Renault 5. Con 14 años compré un piso y con 15 una furgoneta, un Renault 11 e hicimos la casa. Con 16 años me compré la finca actual que tengo (Ambiciones)».