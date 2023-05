El motivo por el que Jesulín de Ubrique fue incapaz de evitar las lágrimas en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero‘ invitaba este miércoles a Albert Espinosa y Jesulín de Ubrique, que acudían a presentar ‘El camino a casa’, el nuevo programa de laSexta que se estrena este jueves, 4 de mayo. Se trata de un formato en el que varios famosos volverán a los lugares donde vivían en su infancia, lo que ha llevado al torero a emocionarse en directo al recordar las grabaciones.

En el programa, Jesulín volvió a pisar, 35 años después, el lugar en el que vivió con sus padres y sus tres hermanos. Allí se encontró con la bañera en la que se aseaba todos los días o la finca donde iba a torear con su padre al salir del colegio. Unos recuerdos que hacían que se le saltaran las lágrimas en directo.

«Las imágenes han sido un paño de lágrimas… Es volver y me ha hecho una ilusión fantástica, me he emocionado muchísimo y me ha traído recuerdos imborrables de mi vida. Fui muy feliz en esa época de mi vida», confesaba entonces el marido de María José Campanario, que expresaba sus sentimientos a Pablo Motos: «Estar en sitios donde he vivido hace 35 años ha sido algo muy emotivo y personal».

Jesulín de Ubrique rompe a llorar al reencontrarse con su infancia.

«Soy una persona dura de soltar las lágrimas y el programa ha quedado genial»

Tras ver las imágenes, Jesulín de Ubrique agradecía a Albert Espinosa, conductor del programa, cómo había quedado la grabación. «Te doy las gracias, tío. Soy una persona dura de soltar las lágrimas y el programa ha quedado genial, fantástico y me has hecho un regalo», le felicitaba.

El torero también destacaba cómo tuvo que madurar rápido para dedicarse a lo suyo y llevar un sueldo a casa del que dependía mucha gente. Sin embargo, no olvida ese lado más niño que tiene dentro. «Aun así me gusta ser niño. Mi madre me dice ‘estás como los chiquillos chicos’, pero a mí me gusta ser infantil», explicaba como anécdota en ‘El Hormiguero’ mientras Albert Espinosa instaba a la audiencia a que «se fije en el grosor de sus lágrimas» durante la grabación. Para acabar, salía en defensa de Janeiro tras sus últimas polémicas: «Perdona y olvida por un bien mayor».

