Isa Pantoja se deslengua ante lo que ha visto de ‘Supervivientes’ y se planta: «Lamentable»

La relación entre Isa Pantoja y sus primos no atraviesa por su mejor momento desde que éstos últimos entrasen a concursar en ‘Supervivientes 2023‘. Durante las últimas semanas, los dos jóvenes han protagonizado un sinfín de discusiones con Asraf Beno, lo que ha hecho que Isa tenga que intervenir en más de una ocasión. Y en esta última refriega vista en ‘Conexión Honduras’, la pareja de Asraf Beno no se ha mordido la lengua y ha terminado explotando.

La causa que ha provocado dicho estallido ha sido la monumental bronca entre Manuel, Alma y Asraf en la que todos se lanzaron duros y muy crueles ataques. De hecho, uno de los más fuertes lo pronunció el propio Manuel Cortés. «Este señor (Asraf) es conocido por acostarse con mi prima y su hermano (Anuar) ha cogido y ha dicho que se ha acostado con ella también«, soltaba el hijo de Raquel Bollo. No ha sido el único comentario cruel, puesto que el superviviente no paró de repudiarle con estas palabras: «Pena me da que estés con familia mía. Tu familia no es. Es la mía«.

Isa Pantoja, a la yugular de Manuel Cortés

Después de ver el vídeo, la réplica de Isa Pantoja no ha tardado en llegar: «Tengo demasiado que decir de todo lo que he visto. Lo que más me llama la atención, más me duele y me indigna… El comentario me parece lamentable que una persona de mi familia diga que mi pareja es conocido por acostarse conmigo. Manuel ya hizo un comentario parecido con Adara… Me parece un comentario feísimo y lamentable que venga de él en pleno siglo XXI. La gente no se acuesta con una persona y punto, la gente se enamora y llevo con Asraf cinco años».

Lejos de quedarse ahí, Isa ha seguido profundizando: «Lo que no estoy dispuesta a aguantar es como gente de mi propia familia me mete a mí para hacer daño a mi pareja. No lo entiendo de una persona como él que supuestamente me quiere y tampoco entiendo por qué se le está recriminando a Asraf eso de la familia. No he visto a Asraf en ningún momento de ‘Supervivientes’ decir nada de mi familia o de mí… En todo momento sacan el tema de mi familia para hacerle daño a Asraf y es una cosa que me indigna».

De igual manera, Isa Pantoja ha defendido a su pareja de las críticas de sus compañeros: «Falso no entiendo por qué se lo dice porque si se lo estuviese diciendo por detrás a Adara de oye mira, lo que han hecho. Lo entiendo, pero no sé de dónde se sacan esas cosas porque está diciendo las cosas que está opinando de ese plato». En la misma línea, Isa ha defendido la labor de su pareja como superviviente: «Sinceramente a Asraf no se le puede decir que no es buen superviviente porque si no fuera por Asraf, (Manuel) estaría comiendo arroz crudo desde hace dos meses».

«No entiendo por qué se saca lo de la familia otra vez y por eso Asraf dice lo de no saques lo de la familia… Me parece desproporcionado todo esto porque Asraf esté diciendo «me has puesto menos»», ha vuelto a exclamar la prima de Manuel Cortés. Las pullas hacia su primo no se han quedado ahí por parte de Isa Pantoja. La hija de la tonadillera ha vuelto a soltarle: «Aquí todo el mundo ha hablado. Manuel se ha hecho más portadas que Asraf y esto es un reality. No sé a qué se pensaba que iba, si esto era un karaoke para que él cantase porque no le he visto cantar en ningún momento».