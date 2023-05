Hasta Gerard Piqué reacciona a la extinción de ‘Sálvame’ y propina el palo más cruel posible

La noticia de la cancelación de ‘Sálvame’ ha causado un enorme impacto en nuestra sociedad. Copando, incluso, titulares de periódicos. El último en reaccionar a esta noticia ha sido Gerard Piqué, quien en los últimos meses había sido uno de los protagonistas del programa tras la polémica canción de Shakira con Bizarrap.

El ex futbolista catalán se ha pronunciado al respecto en el último ‘After Kings’ de la Kings League, de la que es presidente. Ha sido Ibai Llanos el encargado de sacar a colación el tema del adiós de ‘Sálvame’. Y la reacción de Piqué no ha podido ser más demoledora: «Hemos hecho que se acabara ‘Sálvame’«, ha presumido el ex de Shakira, haciendo referencia al acuerdo que tienen Mediaset para emitir los partidos de la Kings League.

«¿Estaba dentro del contrato? Di la verdad», le preguntaron. A lo que Gerard Piqué respondió: «No, no. La verdad que no. No era por contrato que impuse que se acabara ‘Sálvame’. Que se haya acabado no me parece mal«.

Estas palabras sobre el programa de Telecinco hizo que sus compañeros le abuchearan. «¿Qué te ha hecho Belén Esteban?», quiso saber Ibai. «¿Qué me ha hecho? No me llevo mal… Pero es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe», sentenció Piqué, para retamar con un: «Ya tenéis titular».

Estas palabras coinciden con la adquisición de Mediaset de los derechos de la Kings League y la Queens League. De hecho, Cuatro ya ha empezado a emitir los primeros partidos. Por eso no es de extrañar que se haya alegrado de la decisión más polémica tomada por la nueva cúpula de Mediaset. Y es que, mientras unos, como es el caso de Gerard Piqué, se alegran, la indignación de los seguidores del programa ha provocado que hayan convocado una manifestación el próximo 1 de junio a las puertas de Telecinco.

vaya palito de Piqué a Sálvame como despedida#AfterKings1 pic.twitter.com/NkRiqysJoT — Josemi Sánchez  (@josemisocialmed) May 8, 2023

Mediaset confirma la cancelación de ‘Sálvame’ y del ‘Deluxe’

Aunque la noticia se filtró el pasado viernes por una información publicada en ‘El Mundo’, no ha sido hasta este lunes, 8 de mayo, cuando Mediaset ha hecho público un comunicado. En él anuncia, oficialmente, la cancelación de ‘Sálvame’ después de 14 años de andadura en Telecinco. Será el próximo 16 de junio cuando se emita por última vez el programa que tantos buenos ratos nos ha hecho pasar en estos 14 años.

«Los programas ‘Sálvame’ y ‘Deluxe’ finalizarán sus emisiones en el mes de junio. Tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas, ‘Sálvame’ se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla», reza el comunicado. Además, también señala que, a partir de septiembre, será Ana Rosa Quintana la que se ponga al frente de un formato diario de actualidad.