Graban a Eva Soriano viendo cómo ganaba Loreen Eurovisión y su reacción es tremenda

Eva Soriano ha vivido intensamente la final del Festival de Eurovisión 2023, que ha tenido lugar este sábado, 13 de mayo, y que ha terminado con el esperado triunfo de Loreen, para disgusto de la cómica. Sin embargo, lo que más le ha indignado ha sido el ver cómo Ruth Lorenzo daba los 12 puntos de España a la representante sueca, contribuyendo así a su holgada victoria.

La presentadora mantiene desde hace tiempo un rifirrafe con Loreen tras, según contó ella misma, tener un encontronazo en un evento. Por eso, su disgusto es más que comprensible. Pero lo que más le ha dolido ha sido el ver cómo España le otorgaba la máxima puntuación. «En mi propio país…», lamentaba Eva Soriano en su perfil de Twitter, dejando claro que «hoy no ha ganado Loreen, he perdido yo».

Minutos antes de conocerse los resultados, la cómica se mostraba confiada en que, al menos, España no le daría los 12 puntos a su mayor rival. «No hemos podido votar a Suecia», aseguraba, poco antes de ver como Ruth Lorenzo hacía trizas su pronóstico. Finalmente, la presentadora ha acabado reconociendo la aplastante victoria de Loreen, quien ya ganó el Festival de Eurovisión en 2012 con su mítica ‘Euphoria’.

Hoy no ha ganado Loreen, he perdido YO #Eurovision — Eva Soriano (@EvaSoriano90) May 13, 2023

El motivo de la ‘enemistad’ entre Eva Soriano y Loreen

Fue la propia Eva Soriano la que explicó en ‘La Resistencia’ el motivo de su enfrentamiento con la representante sueca. Fue el pasado mes de febrero, durante la gala Drag Queen de Gáldar, cuando, según la presentadora, «llegó de Suecia con todo su coño y dijo: ‘Yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala’. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después».

Hace unos días, en ‘Showriano’, el programa que presenta en Movistar Plus+, reconoció que su deseo este año era ver perder a Suecia: «Este año estoy muy a tope con Eurovisión y diréis: ‘¿Por qué quieres que gane Blanca Paloma?’. No. Yo voy a ver Eurovisión este año porque quiero ver perder a Loreen». Sin embargo, al ver la actuación de la artista este sábado, no le quedó más remedio que tragarse sus palabras: «Joder, lo está haciendo bastante bien», reconoció.