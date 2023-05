Gema López la emprende contra ‘Supervivientes’ por lo que va a hacer con Yaiza: «Es injusto»

Tras su expulsión disciplinaria el pasado jueves durante la gala de ‘Supervivientes 2023‘, muchos se preguntaban qué ocurriría con Yaiza Martín y si la veríamos en los platós. Pues el domingo, Ion Aramendi ya anunció que la novia de Ginés Corregüela estaría este martes en ‘Tierra de Nadie’ con Carlos Sobera para poder defenderse de su polémica actitud en Honduras y de todo lo que se ha dicho sobre ella en España. Algo que ha indignado mucho a Gema López.

Así, este martes, al empezar ‘Sálvame’, Terelu Campos preguntaba a los colaboradores qué opinaban de la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín y de que la pareja de Ginés acuda este martes al plató de ‘Supervivientes’. «Merecidísima», empezaba a decir Adela González. «Me parece merecida y tendría que haber sido antes», apostillaba Kiko Hernández.

Tras ello, Kiko Hernández hacía un vaticinio con respecto al futuro de Yaiza Martín. «Si a esta chica la dejan pasearse por los platós, será la que más dinero va a ganar, más que el ganador de ‘Supervivientes'», destacaba el colaborador. «Pues yo eso lo entiendo pero me parece injusto», soltaba de primeras Gema López.

Y es que Gema López no ha tenido reparos en cuestionar a la dirección de ‘Supervivientes’ por permitir a Yaiza Martín tener su entrevista y en otras ocasiones se haya vetado por un simple abandono. «Yo he visto otras sanciones disciplinarias y he visto incluso gente que decidió abandonar como Patricia Donoso a la que no se le ha visto hacer ningún tipo de tour», seguía diciendo.

«Y si ella por un comportamiento negativo y abusivo como el que ha tenido se le regala por hacer contenido un dinero me parecerá absolutamente injusto«, sentenciaba Gema López. «¿Y no es un regalo para ti y para mí?», le espetaba Kiko Hernández dejando entrever que el hecho de que Yaiza se siente y hable les dará contenido a todos. «Para mí no. Porque hay que medir a todo el mundo por el mismo rasero», insistía Gema López.

«Pero es que ella no ha abandonado», aseveraba entonces Kiko Matamoros. «No, la han expulsado que es peor», le contradecía Gema López a lo que el colaborador le replicaba diciendo que «no es peor» porque si abandonas estás saltándote una cláusula del contrato.

Gema López y Kiko Matamoros enfrentados por Yaiza Martín

Después, Kiko Hernández condenaba todo lo que ha hecho Yaiza en ‘Supervivientes’ pero recalcaba que ahora necesita saber qué tiene que decir la canaria de todo lo que se ha dicho de ella. «Es que hay tantas cosas que no puede morirse esto aquí», defendía el colaborador. «Es que a mí me parece oro líquido y no debemos perderla», apostillaba por su parte Kiko Matamoros.

«El que se marcha paga una sanción por irse y el que se porta mal con los compañeros recibe un premio de ganar dinero por los platós sin pasar ni gota de hambre», le replicaba Gema López. «Estamos premiando aquí a una señora que no ha sabido comportarse con el resto», sentenciaba la colaboradora.

Mientras que Kiko Matamoros le recordaba que al ser expulsada se ha quedado sin ganar lo que gana semanalmente por concursar en el reality y sin poder ganar el premio de 200.000 euros. «Sancionada está ya. Lo que luego como personaje sea capaz de generar fuera de ese concurso es otro cantar», insistía el colaborador. «O sea que es preferible portarme fatal y que la organización me eche a que yo diga no puedo más y legalmente pago la sanción que tenga que pagar», le daba la vuelta Gema López.