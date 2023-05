El mote con el que Carmen Borrego llama a Adela González sin cortarse en pleno ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ preparaba este jueves 4 de mayo una «nueva sorpresita para Borrego». El programa de Telecinco contaba con dos personas que llevaban mucho tiempo esperando poder hablar con Carmen Borrego. En un primer momento, solo le daban una pista y es que se trataban de un hombre y una mujer. Esta situación de tensión para la colaboradora provocaba un enfrentamiento en directo tanto con Terelu Campos como con Adela González.

Ante la bomba que traía ‘Sálvame’, Carmen Borrego se paraba a reflexionar sobre quiénes podían ser estas dos personas que buscaban hablar con ella. Sin embargo, Terelu le daba un consejo a su hermana: «Igual es mejor que no hagas muchas preguntas, cuanto más preguntes te pueden surgir más dudas». Algo que no sentaba bien a Borrego: «Yo también te quiero, Terelu. Gracias hermana…».

«Eso es amor de hermana», comentaba entonces de forma irónica Adela González, que estaba muy pendiente de cada movimiento de Carmen Borrego. Mientras, Terelu se defendía: «Pero yo trabajo». No obstante, sus palabras tampoco volvían a hacer gracia a Borrego: «Yo trabajo independientemente de que me guste o no me guste, ni lo elijo yo ni lo decido yo».

De forma inesperada, Terelu Campos se enfrentaba a su hermana y daba la cara por Adela González: «Tampoco decide Adela de lo que se habla y no es tu hermana». En ese mismo instante, la presentadora implicada añadía: «Sabes que tú y yo nos llevamos muy bien». Aunque Borrego no estaba del todo de acuerdo: «Eso lo dices tú, ¿no?».

«Si tengo que venir aquí y hacerte preguntas que no te gustan, pues tengo que hacerlo», se defendía Adela ante los desaires de Carmen Borrego. Y entre toda esta trifulca, la pequeña de las Campos se refería a la presentadora como «la señora» en un tono despectivo. Algo que ya ha ocurrido en más ocasiones. «A mi hermana le gusta menos, pero a la señora -en referencia a Adela- le encanta», soltaba, dejando caer que a la presentadora vasca le gustan esas situaciones nada agradables para los colaboradores.