El imponente órdago de Antonio David Flores ante el cierre de ‘Sálvame’ que tiene tela

Era previsible que Antonio David Flores, que ha emprendido una particular cruzada contra ‘Sálvame‘ y La Fábrica de la Tele desde que fuera despedido, se pronunciara a través de su canal YouTube -la única ventana que le queda para no condenarse al olvido- acerca de la lamentable cancelación del programa del que sacó tajada y engordó sus cuentas durante tiempo.

Con una ridícula puesta en escena, en la que aparecía el nombre de ‘Sálvame’ bocabajo para representar su muerte en televisión, celebraba la noticia de la que todo el mundo habla desde que salió a la luz. Una celebración doble, pues cree que él y su supuesta «marea azul» (como así denomina a su legión de seguidores) son los artífices del cierre del magacín emblema de Telecinco.

«El hecho de que ‘Sálvame’ vaya a caer de la parrilla de Telecinco viene derivado de una lucha por parte de un millón y medio de espectadores que antiguamente tenía el programa. Esos espectadores conforman el movimiento de la ‘Marea azul’. Unas pequeñas gotas que formaron ese océano que ha sido el responsable del un tsunami que provocó la caída de ‘Sálvame'», sentencia.

«Mediaset ha dado un golpe en la mesa que todos estábamos esperando desde hace mucho tiempo. El día 16 de junio llega su final. Era premonitorio. Lo habíamos hablado durante muchísimo tiempo», prosigue un Antonio David Flores que, además, ha avanzado cómo lo va a celebrar.

«Lo celebraremos el día 16 de junio. Estaré aquí con una botella de champán y la abriré aquí para brindar con vosotros y me pondré una camisa azul. Hoy voy de negro por ellos, me despidieron hace casi dos años y, tarde, pero ellos también van a caer. Hoy es un día histórico, para reseñar», exclama el ex Guardia Civil.

No obstante, en esta guerra abierta con ‘Sálvame’ le queda mucho por batallar y, pese a la caída inminente del cortijo de Jorge Javier Vázquez, Antonio David Flores no está dispuesto a conformarse, pues quiere la extinción de la productora La Fábrica de la Tele. «Hemos ganado una batalla, pero nos queda la guerra», amenaza en lo que es toda una declaración de intenciones.