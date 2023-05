Cristina Medina estalla contra la organización de ’25 palabras’ y se planta: «A la mierda»

Este miércoles, Cristina Medina ha sido una de las concursantes de ‘25 palabras‘, el concurso que presenta cada tarde Christian Gálvez en Telecinco. Es la segunda vez que participa en el programa, pero en esta ocasión se le ha atragantado la experiencia por lo ocurrido en una de las pruebas.

La conocida actriz de ‘La que se avecina’ debía de dar pistas a sus compañeras de equipo -entre ellas Ana Morgade- para que adivinaran un panel de cinco palabras. Estas eran ‘consola, ‘lapsus’, ‘catedrático’, ‘salchicha’ y ‘Bob Marley’. Se disponía de 25 opciones de pistas y un tiempo de 45 segundos para completar el reto.

Desde el primer momento, Cristina Medina se ha mostrado visiblemente atascada. No obstante, la primera palabra han conseguido resolverla satisfactoriamente. El problema ha llegado con ‘lapsus’. Ninguna de las pistas que la intérprete ofrecía ayudaba a dar con el término y la situación se ha acabado desmadrando.

«Paso palabra, osea paso… ya me entiendes tú lo que te quiero decir», ha soltado la humorista, que se ha puesto más nerviosa si cabe al ser consciente de que había medio mencionado al concurso de la competencia. Sin embargo, ese nerviosismo se ha transformado en un cabreo mayúsculo en cuestión de segundos cuando ha visto que todas esas palabras se las habían descontado del marcador.

«¿Pero por qué me están quitando palabras? Mira, a la mierda. Eso no vale. No vale», ha exclamado indignada ante un Christian Gálvez sin saber qué decir. «Era otra conversación y no tenía que ver con las palabras. Que yo me haya liado y haya dicho otra cosa que no era, no significa que tú me vayas quitando las palabras», ha proseguido muy seria y mirando a cámara.

«¿Quién es el que me ha quitado las palabras? Que venga el que me quita las palabras. No estoy de broma», ha sentenciado dirigiéndose a la organización de ’25 palabras’. Mientras tanto, el presentador trataba de no entrar al trapo y pasar a otro turno.