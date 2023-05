Chayo Mohedano se atreve a referirse así al máximo cargo de ‘Sálvame’ y no tiene filtro

‘Sálvame’ cumplía el pasado 27 de abril su 14 aniversario. Ante esta efeméride, uno de sus productores, Óscar Cornejo escribió un editorial en el diario El País dando la cara por el formato de La fábrica de la tele defendiéndose de las acusaciones de la ‘Operación Deluxe’. Al ver sus declaraciones, Chayo Mohedano no ha dudado en replicarle a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que coincidiendo con el 14 aniversario de ‘Sálvame’, se publicó que el juez de la Audiencia Provincial encargado de la ‘Operación Luna’, anteriormente conocido como ‘Operación Deluxe’, ha descartado el delito de cohecho del que se acusaba a ‘Sálvame’.

Por eso, Óscar Cornejo no ha dudado en dar la cara por el formato que él mismo creó junto a Adrián Madrid y que se encargó de dirigir durante el mes más convulso del programa cuando salió a la luz todo sobre la ‘Operación Deluxe’ y que llevó al programa a tomar medidas como el «despido» de sus directores David Valldeperas y Alberto Díaz; que a los pocos días volvieron a su puesto. Pero sus declaraciones no han gustado nada a Chayo Mohedano.

«Sálvame ya no es solo un programa de televisión, es un estado de ánimo. Es casi una religión», asegura Óscar Cornejo en el artículo de El País. Asimismo, el productor considera que en este último año el desprestigio hacia el programa que ha sido líder durante 13 años en las tardes de Telecinco ha sido muy fuerte.

«El desprestigio ha sido y es tan grave que se ha llegado a acusar a alguno de los colaboradores de tener fuentes en la policía, como si eso fuese un delito. Como si los periodistas serios no quedasen a comer con Villarejos y la cúpula policial española», remarca Óscar Cornejo en el artículo que ha indignado a Rosario Mohedano.

Pero además, Cornejo va más allá. «Y a pesar de esa cantidad de basura que nos tiraron encima, continuamos siendo el programa de la gente», sentencia. Y es que pese a que ‘Sálvame’ ha perdido audiencia, sigue siendo uno de los programas más vistos de toda la parrilla de Telecinco.

Chayo Mohedano, muy crítica con La fábrica de la tele

Tras leer algunas de las declaraciones de Óscar Cornejo en El País que recoge Algo Pasa TV en su cuenta de Instagram, Chayo Mohedano no se ha contenido en replicar al productor de ‘Sálvame’. Y es que cabe recordar que la hija de Rosa Benito es una de las que mantiene abierta una guerra judicial junto a su marido con La fábrica de la tele desde hace años.

«Y se queda tan pancho. Pueden quedar a comer, a cenar, hablar, opinar… Pero no usar esa información privada y sacada de archivos policiales para hacer programas de TV. No es desprestigio lo que recibís, os están investigando», destaca Rosario Mohedano.

Además, Chayo hace referencia al tema del delito de cohecho asegurando que «que el juez no vea el delito de cohecho no significa nada. El mismo juez no veía delito en el juicio penal que ganamos después de 9 años de lucha. Esto aún no ha empezado», añade.

Y se queda tan pancho😂😂😂.

Pueden quedar a comer,a cenar,hablar,opinar…pero no usar esa información privada y sacada de archivos policiales para hacer programas de tv. No es desprestigio lo que recibís,os están investigando #operaciondeluxe pic.twitter.com/IRfTyirvpB — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) April 28, 2023