Boquiabiertos todos con Ginés ante la cifra exacta de kilos que ha perdido en ‘Supervivientes’

Como viene siendo habitual, los concursantes expulsados de ‘Supervivientes 2023‘ han podido conocer su cambio físico tras su estancia en los Cayos Cochinos. Esto mismo ha sucedido con Ginés Corregüela, el último expulsado del reality. De hecho, buena parte de la entrega dominical del concurso se ha centrado en analizar la vuelta a la normalidad de Ginés Corregüela siendo su cambio físico uno de los puntos destacados.

«¡Mamma mía! Me parece a Chanquete. No me reconozco ni yo, ¡vaya pelos! Necesito un pedalete bueno eh», ha sido su primera reacción frente al espejo. De igual manera y tocándose la tripa, Ginés ha reconocido: «Esto es lo que más me gusta». Así pues, sobre los kilos que el concursante ha perdido durante su estancia en los Cayos cochinos, Ginés ha pronosticado haber perdido 17 kilos. Una cifra muy cercana a la que ha compartido el reality.

A través de una carta, la organización de ‘Supervivientes 2023’ le ha comunicado que ha perdido 18, 2 kilos. «Madre mía el cuarto de baño. ¡Con lo que echaba de menos esto! Y el espejo y la ducha otra vez, ¡qué alegría macho!», ha compartido el superviviente antes de disfrutar de una ducha. Poco después, Ginés Corregüela ha podido darse un homenaje con uno de sus reconocidos bocadillos. «Y ahora un bocadillo de los buenos, qué empape y para dentro», ha compartido.

Sobre su cambio físico, Ion Aramendi le ha preguntado: «¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te viste al espejo?». «Bueno pues, cuando me vi al espejo me vi una pedazo barba… un barbón aquí de liazo como yo digo y la barriga fuera. Fue impresionante… La verdad que voy a ver si aguanto esto. Va a ser difícil aguantarlo», ha respondido él. Lejos de quedarse callado, Ginés ha compartido su cambio físico: «Vine rechonchete con la cara que parecía un pan. Ahora mira: chupadete, un barbón… Ya nos arreglaremos un poco y ya está. Mucha alegría por haber perdido el peso que he perdido y a ver qué es lo que pasa ahora».

En ese momento, Ion Aramendi ha intervenido para apuntar: «Más importante que el peso que has perdido es cuidarte. No sé si estás dispuesto ahora a empezar a cuidarte». Como respuesta, Ginés ha asegurado: «Lo voy a intentar. Va a ser complicado porque con los bocadillos que me aprieto va a ser complicado. Vamos a ver si nos hacemos una dieta más suave y mantener un poquillo. No que bajemos, pero que tampoco suba mucho».