Belén Esteban se juega el tipo en Telecinco al llamar así a Bertín: «Me voy con la cabeza alta»

La vuelta de Jesulín de Ubrique a la televisión y más concretamente a Telecinco como invitado de ‘Mi casa es la tuya’ está provocando que Belén Esteban vuelva a atacar fuertemente al padre de su hija Andrea. Y es que pese a que han pasado los años y su hija ha pedido ser anónima, Belén sigue muy dolida con la actitud del que fue su pareja.

Este martes, Belén Esteban no se podía contener y se mostraba muy contundente con Jesulín de Ubrique lanzándole varios órdagos y puyas asegurando que el verdadero padre de su hija ha sido y es su marido Miguel. Asimismo, no dudó en dar las gracias a la abuela Carmen y a la tía Mamen, es decir a la madre y hermana del torero.

Pero este miércoles, Belén Esteban ha dado un paso más allá en ‘Sálvame‘ al mostrarse aún más dura contra Jesulín de Ubrique y contra su familia. «Así se tienen hijos, pero vamos no nos haga falta, pero luego no te pongas medallitas. Que a esa la he parido yo, pero ¿sabes qué? Que es tuya, tuya, aunque otras personas que están cerca de ti digan que no. Ten cojones con quién los tienes que tener, no conmigo. Y ante esa mato», empezaba a decir la colaboradora insistiendo en que no quería decir más porque su hija no le deja.

«¿Qué necesitarías tú que Jesús ha dado el paso de volver a la tele, qué te gustaría que hiciese públicamente para que te generase algún tipo de paz o de justicia?», le preguntaba María Patiño. «Yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele, si es lo que tiene que hacer trabajar para olvidarse de muchas cosas. Porque le va a ayudar mentalmente. Porque él es un desgraciado, él vende una felicidad que no tiene», soltaba Belén sin pudor.

«Y yo no necesito nada, solo necesito, vamos yo no, que en vez de 3 son 4. Y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo», agregaba Belén Esteban en lo que era una clara indirecta a Julia Janeiro, la hija mayor de Jesulín junto a María José Campanario. «Hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos y está haciendo prácticas. Y bien orgulloso debería estar. Tú cuando a un hijo le compras algo, si tienes 4 al otro también», insistía Belén.

Belén Esteban: «Él puede ir a un programa de Martir Osborne»

Tras ello, Belén Esteban volvía a hacer referencia al tour televisivo de Jesulín. «Me parece muy bien que vayas a Antena 3, la Sexta, La 1 y a Telecinco. Pero por cierto aquí no se puede hablar de María José Campanario y él puede ir a un programa de Martir Osborne, ah no perdón de Bertín y hablar«, aseveraba Belén cambiándole a propósito el nombre.

«Bertín», le corregía María Patiño. «No, no me callo María», le espetaba Belén Esteban a la presentadora. «He dicho Bertín», le decía Patiño. «Y si me tengo que ir me voy con la cabeza muy alta. Pero ya, ya. Porque aquí duele todo. Y no quiero hablar de la persona que tenemos en común porque me lo ha prohibido. Qué suerte tienes. Porque tú y toda la familia, tanto la tuya como la mía sabemos lo que hay y mucha gente de Ubrique», advertía la princesa del pueblo.

«Ojalá me dejaran hablar porque haría más audiencia que ‘Tu cara me suena'»

Asimismo, Belén volvía a insistir en qué si su hija era alguien era gracias a su familia materna. «Igual que nadie ha venido a verla, cuando nació el pequeño, se cogió un ave y se fue a conocerle. No voy a hablar más porque me corta la cabeza. Ojalá me dejara. Y repito si me dejara haría más audiencia que ‘Tu cara me suena'», volvía a decir Belén como ya dijo este martes.

Por último, Belén sacaba las garras por su hija. «Estoy muy orgullosa que la primogénita tiene una carrera con matrícula de honor. Que ni en tu familia ni la mía nadie ha tenido una matrícula de honor en su puñetera vida. Y hay otros u otras, que aquí la ha defendido Belén Esteban, que no tiene oficio ni beneficio. Y para unos todo y para otros nada. Que no me hace falta, pero me duele. Y tú sabes lo que hay. Y no le echo la culpa a María José que no la tiene, que se la he echado muchas veces y a veces sin razón», concluía.