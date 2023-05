A Pilar Eyre le preguntan por el final abrupto de ‘Sálvame’ y su respuesta es incontestable

La conmoción por la cancelación abrupta de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset tras 14 años en emisión continúa. Y más después de que tanto Laura Fa como los productores de La fábrica de la tele hayan confesado que los trabajadores se enteraron por la prensa. La última en mostrar su pesar por el fin del programa de Telecinco ha sido Pilar Eyre.

Cabe recordar que Pilar Eyre llegó a tener una sección semanal en ‘Sálvame’ junto a Jaime Peñafiel en la que analizaban la actualidad en torno a las casas reales. Asimismo, ha acudido en numerosas ocasiones al ‘Deluxe’ y tiene gran amistad tanto con Jorge Javier Vázquez como con varios colaboradores.

La primera reacción de Pilar Eyre se produjo el mismo viernes por la tarde a través de Twitter. «Leo que el 16 de junio se acaba @salvameoficial. Me pregunto cómo van a pasar mis queridos compañeros y amigos, que tanta diversión nos han proporcionado durante estos 12 años, las cinco semanas que les quedan de programa. Sé que va a ser duro», escribía la periodista y escritora.

Leo que el 16 de junio se acaba @salvameoficial Me pregunto cómo van a pasar mis queridos compañeros y amigos, que tanta diversión nos han proporcionado durante estos 12 años, las cinco semanas que les quedan de programa. Sé que va a ser duro. — Pilar Eyre (@pilareyre) May 5, 2023

Pilar Eyre, muy crítica por llamar «telebasura» a ‘Sálvame’

Un día después, es decir este sábado, Pilar Eyre visitó el programa ‘El fax‘ de 8 TV, el programa que presentan Eduard Puyol y Pilar Rahola en la cadena catalana 8 TV. Y aprovechando su visita le preguntaron por la cancelación de ‘Sálvame’

«Son todos muy amigos míos. Les tengo un cariño inmenso a la productora que hace ‘Sálvame’. Me sabe muy mal. Son 200 personas con mucho talento, que van a encontrar trabajo en otro sitio», defendía la periodista sobre el equipo que hace el programa de La fábrica de la tele.

«Me sabe mal que no se reconozca. Y que la gente se alegre de que un programa tan revolucionario, innovador y que ha acompañado tanto a la gente. En los hospitales yo que he tenido que acompañar a mi hermana en los últimos años, el día que se estropeaba la tele y no podían ver ‘Sálvame’ los enfermos se ponían peor», prosigue diciendo Pilar Eyre.

Pero además, la periodista y escritora muestra su rabia porque se hable de ‘Sálvame’ como telebasura. «También hay política basura, personajes basura y me da mucha rabia», sentenciaba.