Laura Fa filtra cómo se enteraron en realidad de la cancelación de ‘Sálvame’ y deja de piedra

Laura Fa, colaboradora de ‘Sálvame‘ desde 2016, es de momento el rostro del programa que se ha pronunciado más alto y claro tras conocerse la precipitada cancelación del emblemático programa de Telecinco de cara al próximo mes de junio. Y lo ha hecho en ‘El Suplement’ de Catalunya Radio de una forma muy expeditiva.

En primer lugar, la periodista catalana reconoce las informaciones que se están publicando en las últimas horas y que apuntan a que el equipo se ha enterado por la prensa y no por Mediaset como es debido. «Me enteré por la prensa», ha revelado. Laura cuenta que se encontraba dando le pregón de las fiestas de su ciudad cuando saltó esta dramática noticia.

«Bajé del escenario y el jefe del gabinete de comunicación del Ayuntamiento me dijo: ‘tranquila, pero que sepas que ha pasado esto’. Y le respondí: ‘es broma, ¿no?'», confiesa Laura Fa, que ha asegurado que «todos los colaboradores del programa nos enteramos por la prensa». Eso sí, pese a que la noticia ha sido recibida de malas formas y de sopetón, recalca: «No te engañaré, sabíamos que estábamos en peligro».

No obstante, pese a que es generosa en sus declaraciones, la tertuliana prefiere no abundar en los motivos que hay detrás de ese fulminante adiós por miedo a eventuales represalias. «En un momento con tantos cambios, me da miedo que lo que pueda decir pueda pasarme factura», ha admitido. De hecho, en ese sentido, afirma que «las últimas polémicas políticas han pasado factura» al programa y que, por tanto, «da miedo».

En esa misma entrevista, Laura Fa también ha confesado que ha podido hablar con Jorge Javier Vázquez tras salir a la luz la información. «He hablado con Jorge Javier y con otros compañeros, para saber cómo están. Algunos solo trabajan en Sálvame. Yo gracias a dios tengo otros ingresos y no sufro tanto», comenta. Sin embargo, ha optado por no entrar en detalles sobre esas conversaciones.

Para acabar, lamenta profundamente que «se va a quedar mucha gente sin trabajo» y ensalza que «si algún día se hace una asignatura de historia de la prensa del corazón, Sálvame contará con un capítulo especial». «Ha marcado una nueva manera de hacer televisión. Una manera de hacer telerrealidad como una telenovela con personajes reales con los que empatizar. Sálvame ha sido un programa muy polémico, pero el público ha sido muy fiel. El público está en shock, se quedan huérfanos», sentencia.