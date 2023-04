Terelu Campos pone en evidencia a Ana Obregón con este detalle de la paternidad de Aless Lequio

Terelu Campos no se ha mordido la lengua al opinar, en su blog de ‘Lecturas’, sobre la decisión de Ana Obregón de cumplir la última voluntad de su hijo, fallecido en mayo de 2020, la de tener descendencia. La presentadora de ‘Sálvame’ cree que es muy significativo que la bióloga haya cumplido los deseos de su hijo. Sin embargo, asegura que no entiende el motivo por el que Aless Lequio le pidió ser padre en el caso de que muriera, como tristemente así fue.

La hija de María Teresa Campos reconoce estar en una encrucijada. Pues no sabe cómo posicionarse en este tema del que todo el mundo habla. Si hace una semana conocíamos que Ana Obregón había tenido una niña mediante gestación subrogada, esta semana, gracias a una exclusiva de la revista ‘¡Hola!’ hemos sabido que la niña no es su hija, como así se pensaba, sino su nieta. La bióloga cumplía así, uno de los últimos deseos de su hijo.

El joven, poco antes de iniciar su tratamiento contra el cáncer, decidió congelar su esperma como recomendación médica. Según ha explicado la propia Ana en la citada revista, ser padre era uno de los sueños que el joven les pidió a sus padres una semana antes de fallecer.

La encrucijada de Terelu Campos: «Cambio de opinión cada cinco minutos»

«Desde hace una semana, no sé si cambio de opinión con este tema cada cinco minutos o cada cinco segundos. Cuando pienso en frío, creo una cosa y cuando me median los sentimientos, creo en otra», reconoce Terelu Campos en su blog de ‘Lecturas’, dejando claro que no tiene una posición clara en este asunto.

Eso sí, hay algo que la presentadora no logra entender, y es el motivo que le llevó a Aless Lequio a pedir a sus padres ser padre a pesar de su fallecimiento. «Ana Obregón tenía tres objetivos que cumplir porque eran los deseos de su hijo Aless: terminar el libro, poner en marcha la fundación y formar una familia. Esto último es algo que, francamente, no entiendo por qué se lo pidió su hijo», asegura la madre de Alejandra Rubio.

«Ella ha puesto todo el empeño en conseguir las dos primeras que no solo eran importantes para Aless, lo eran también para la sociedad. Crear esa fundación para ayudar a otros jóvenes que sufren el sarcoma de Ewing me parece de lo más valioso», considera Terelu Campos, quien cree que «ser madre a los 68 años es algo antinatura». Aunque ahora hemos sabido que la actriz no ha sido madre, sino abuela.

A este respecto, la presentadora reconoce: «No lo voy a negar, tengo sentimientos encontrados por Ana Obregón», ya que, aunque no son amigas íntimas, sí siente un «inmenso cariño» por ella. Por esto ha querido ser muy cauta con sus palabras: «Pensar que mis palabras pueden herirla me preocupa y hace que me sienta más encorsertada para sentirme más libre en mi opinión sobre este tema». Aunque sí ha sido tajante al reconocer por qué Aless le pidió ser padre tras su muerte.