Sale a la palestra el desconocido hijo de Alfonso Arús: «Has abierto el cajón de mierda»

Alfonso Arús siempre ha velado por todo el equipo de su programa. Y es que más allá de grandes amigos, el presentador de ‘Aruser@s‘ cuenta en su equipo con buena parte de su familia. Desde su mujer Angie Cárdenas a sus hijos.

La primera en incorporarse a ‘Aruser@s’ fue Ingrid, la hija mayor. No obstante, es la única que no da la cara pues trabaja detrás de las cámaras como jefa de producción del programa. Después llegó Tatiana Arús, que se encarga de la sección de redes y es una de las tertulianas más conocidas del programa.

Poco después fue Arthur, el hijo mayor de Alfonso Arús el que se incorporaba al programa de la Sexta. Lo hacía al frente de la sección de deportes. Y esta semana ha debutado Hans, el hijo pequeño. De este modo, se cumple el pronóstico que ya hizo Alfonso Arús en una entrevista para 20 minutos.

«Ahora trabajo con Tatiana y trabajo con Arthur en los deportes, que también es mi hijo y con Ingrid, que es la jefa de producción y ahora se acaba de graduar Hans y ya está llamando a la puerta», comentaba Alfonso Arús en dicha entrevista.

«Siempre he dicho que en el hecho de trabajar con la familia fui un poco pionero y nunca me he escondido. Les exijo más incluso que a otros colaboradores y si no estuvieran preparados por más hijos que fueran, no harían lo que hacen», recalcaba en la entrevista.

El dardo de Hans a su padre Alfonso Arús en pleno directo

Hans Arús, el hijo pequeño de Alfonso Arús en su sección de ‘Aruser@s’

Hans Arús se está encargando de conducir una sección de vídeos virales. Este jueves, el hijo pequeño de Alfonso Arús recogía un vídeo de «un desafío de búsqueda de huevos de pascua de 10.000 dólares».

A propósito de este vídeo, Alfonso Arús le dejaba clara una cosa a su hijo. «Aquí no hay ningún padre que pueda regalar 10.000 dólares», decía el presentador al volver del vídeo. «Hecha la ley, hecha la trampa: el niño ha encontrado los 10.000 dólares y el padre se lo guarda para el día de mañana», apostillaba por su parte su mujer Angie Cárdenas.

«Esa estrategia me suena», soltaba entonces Hans provocando las carcajadas de todos los presentes en el plató de ‘Aruser@s’. «Has abierto el cajón de mierda», se escuchaba decir a su hermana Tatiana. «La estrategia de ‘cuando seas mayor…’ te suena, ¿no?», le espetaba por su parte Alfonso a su hijo. «Sí. Y luego te dicen eso de: ‘No, ya te los habías gastado'», concluía el joven Hans.