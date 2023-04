Pelayo Díaz da el volantazo y entona el ‘mea culpa’ en ‘Socialité’ ante su sonada polémica

Pelayo Díaz ha vuelto a situarse en el centro de la polémica esta semana. El estilista no dudó en pedir el despido de la community mánager de una marca de ropa después de que ella criticara uno de los look del influencer.

Tras ello, Pelayo Díaz dio la cara en ‘Ya es mediodía’ y se quejó de no poder contestar a una crítica sin que se malinterpretaran sus palabras y de recibir más odio del que ya suele tener.

Pero ahora, Pelayo Díaz ha decidido entonar el mea culpa y reconocer que se equivocó con sus formas de contestar a esta chica. Lo ha hecho a través de ‘Socialité’. «Me arrepiento totalmente. Igual no estuve del todo acertado. Quizás fue una reacción muy inmadura, lo admito», empieza reconociendo al programa presentado por Nuria Marín.

Tras ello, Pelayo Díaz asegura que le dolió mucho la crítica de esta community manager porque ese look era un «homenaje a Lady Di». «Soy una persona super impulsiva y tengo que trabajar en esto. Nunca pensé que se iba a generar tanto», prosigue confesando.

Pese a todo, recalca que le dolió que la crítica viniera de alguien que se dedica a lo mismo que él. «Nunca pensé que se iba a generar tanto jaleo. Le contesté porque me llamaba la atención que una persona que es community manager se dedicará a sembrar este odio. Mucha gente que se ha sumado a este carro ve normal que esta persona me comparta con un «no» gigante y me etiquete para que yo lo vea», añade.

Tras el revuelo generado por sus palabras en las que pedía su despido, Pelayo Díaz ha dado un giro radical y ahora pide que le asciendan. «De verdad que espero que no la hayan echado. Lo que creo es que esta chica se merece un ascenso por lo que ha conseguido. Ha conseguido un alcance mediático para la marca. Es incalculable el valor que tiene el leer el nombre de esta marca constantemente en redes», asevera el que fuera jurado de ‘Cámbiame’.

Finalmente, Pelayo Díaz ha insistido en que los personajes públicos están limitados para poder contestar a las críticas. «Yo no puedo contestar porque soy un personaje público? Yo también tengo sentimientos. El debate que me gustaría que se abriera es a dónde están yendo las redes sociales. Creo que deberíamos de ponernos en el lugar de la otra persona», terminaba subrayando.