Nuria Roca no se había mojado como ha hecho ahora sobre Ana Obregón y es sentenciadora

A Nuria Roca la vida le sonríe. En lo profesional, triunfa cada domingo como presentadora de ‘La Roca‘, en LaSexta, y como colaboradora de ‘El Hormiguero’, en Antena 3. Y en lo personal, lleva 13 años casada con Juan del Val, con el que tiene tres hijos y con el que comparte, también, platós de televisión.

Ahora, la pareja, una de las más estables del mundo televisivo, ha posado para la campaña primavera-verano de la firma Cortefiel. Durante la presentación de la misma, la actriz y presentadora ha charlado con Vanitatis sobre diversos temas de candente actualidad, como la polémica de Ana Obregón o el viaje del Rey Juan Carlos a Sanxenxo.

Respecto a este viaje, Nuria Roca cree que «no habría debate si se abordara con mayor naturalidad. Hay que definir la situación y ser conscientes de lo que hay». Sobre el rey emérito considera que «con la responsabilidad que ha tenido y sigue teniendo debe dar explicaciones. A partir de ahí, hay que asumir que hay un Rey emérito».

Nuria Roca y Juan del Val en ‘La Roca’

A Nuria Roca le parece «injusto y machista» lo ocurrido con Ana Obregón

La presentadora tampoco ha dudado en mojarse sobre el tema más polémico en las últimas semanas: la decisión de Ana Obregón de ser abuela mediante gestación subrogada con el esperma de su hijo, fallecido hace tres años. A la mujer de Juan del Val le parece «exagerado y discriminatorio”. «Se centra en la figura de Ana Obregón por un lado, resaltado la edad que tiene. Algo que me parece injusto y machista porque con los hombres no se hace. La maternidad subrogada existe y, por lo tanto, hay que legislar. No podemos ponernos de perfil. Y ahora hay políticos que se suben al carro porque estamos en precampaña».

En otro orden de cosas, acerca de dónde saca tiempo para dedicarse a la televisión, al teatro y a hacer series, Nuria Roca reconoce que «es una cuestión de organización. Es la sensación que da, pero realmente no hago todo a la vez. Sería imposible y no soy una superwoman. He aprendido a que cuando estoy en una cosa no pienso en la siguiente».

En su poco tiempo libre, le «relaja mucho estar en la cocina, que es mi centro neurálgico, ver el iPad sin ninguna razón laboral, tomarme un cafelito viendo la tele…». Respecto a cómo es trabajar con su marido, la presentadora de ‘La Roca’ asegura que «puede dar la sensación de que estamos las 24 horas del día juntos, pero no es así. Hay días que ni nos vemos».