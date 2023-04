Matamoros se despacha implacable contra Mercedes Milá en su cruzada con William Levy

Hace unos días, William Levy denunciaba lo incómodo que se había sentido en la entrevista que le hizo Mercedes Milá. Así, el actor colombiano no dudó en decir que si lo que le hizo Mercedes a él lo hace un hombre a una mujer acaba preso. Algo en lo que la propia presentadora le ha dado la razón. Al hablar de este tema en ‘Sálvame‘, Kiko Matamoros ha sido muy claro y rotundo con Milá.

Y es que cabe recordar que la guerra entre Kiko Matamoros y Mercedes Milá viene de lejos. El pasado año, la presentadora se mostró muy crítica con el comportamiento de Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’ llegando a pedir su expulsión en varias ocasiones.

Quizás por eso, Kiko Matamoros ha aprovechado el asunto con William Levy para reabrir su guerra y devolvérsela a Mercedes Milá. Así, el colaborador no ha dudado en enfrentarse a Laura Fa, que desde el principio cuestionaba lo que había hecho el actor colombiano tratando de echar por tierra su queja.

Kiko Matamoros se posiciona en ‘Sálvame’ contra Mercedes Milá

«Voy a decir simplemente una cosa. No es la primera vez que hace esto Mercedes Milá y la cosificación vale para ti, para mí, para esta señora. La cosificación alcanza para todos. No se puede bendecir por el género. No es una exclusiva de las mujeres. No nos vendas motos escacharradas que no nos las comemos ya», sentenciaba Kiko después de escuchar a Laura Fa.

«No es verdad. Que se cosifica a las mujeres. Eso es populismo, no generalices», le espetaba Laura Fa a Kiko Matamoros. «Es que el problema es intentar generalizar con un tema que no se generaliza. No es un problema que tienen. Los hombres no van a la cárcel porque no les pasa a ellos lo que está contando. Se está apropiando de una realidad que les pasa a las mujeres», sentenciaba Laura Fa.

«¿Habéis leído la entrevista entera? Porque va más allá de lo que pasa en el plató. Y lo que dice es que está hasta las narices. Y lo que dice con muy buenas palabras es ‘señora deje de mandarme mensajes y deje de escribirme porque no tengo tiempo para usted», les contestaba Kiko Matamoros a Laura Fa y Pilar Vidal, que cuestionaban que si tan incómodo se sintió no lo dijera en el momento estando en la grabación.

«Pero hace un flaco favor las palabras», trataba de decir Laura Fa cuando Kiko Matamoros le cortaba indignado. «El flaco favor lo hace Mercedes Milá no él, ya está bien. Y es que él por qué tiene que hacer favores a nadie», le contradecía Matamoros muy cabreado. «Es que no es real que él sea un perjudicado frente a las mujeres, su mensaje no es real», insistía Laura Fa.