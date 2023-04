Las redes se ceban con Laura Fa por su «patinazo» sobre William Levy en ‘Sálvame’: «Asco absoluto»

Mucho se está hablando estos días de cómo William Levy se quejó del trato que había tenido Mercedes Milá hacia él en su última entrevista asegurando que si eso lo llega a hacer un hombre con una mujer acaba preso. Una acusación a la que Milá le da la razón. Este lunes, ‘Sálvame‘ se hacía eco y Laura Fa la liaba con su comentario.

Tras emitir un vídeo resumiendo lo sucedido entre William Levy y Mercedes Milá, la primera en hablar era Belén Esteban. «Es que lo siento pero lo vuelvo a hacer, es acojonante», soltaba la colaboradora criticando así a la que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’.

Pero la que producía un tenso debate en plató era Laura Fa al cuestionar a William Levy. «Si William Levy se sintió tan incómodo creo que lo normal es que se lo comentara a Mercedes en privado porque haciéndolo público así tira de un populismo. El problema precisamente es que cuando un hombre hace eso no pasa nada», defendía Laura Fa.

Al escucharla, sus compañeros se echaban encima de ella. «Estamos debatiendo hasta el infinito lo que es el consentimiento para que no se produzcan estos episodios en mujeres y ahora resulta que aprovecha esta situación William Levy para victimizarse», proseguía diciendo Laura Fa. «Eso es mentira», le espetaba a gritos Belén Esteban.

«Me parece que siempre cuando una mujer se siente mal le pedimos que lo denuncie públicamente y que no lo calle. No entiendo por qué William Levy no lo puede hacer. Creo que él ha sido bastante generoso y a Mercedes Milá no le ha quedado más remedio que dar un paso atrás pero en realidad es lo que siente porque dice que se arrepiente pero que lo volvería a hacer», le recriminaba Miguel Frigenti.

Laura Fa, muy dura con William Levy: «Está apropiándose de una realidad»

Por su parte, Gema López se mostraba contundente con su compañera Laura Fa al reprocharle su actitud. «Creo que si nos empeñamos en tener al hombre en contra vamos mal. Creo que el acoso está mal en todos los casos. ¿Qué hay muchísimo más acoso a mujeres? Estoy de acuerdo. ¿Qué se cosifica más a las mujeres? Estoy de acuerdo. Pero en el debate lo que tenemos que hacer es tendernos una mano no tirarnos una piedra porque sino no avanzamos», sentenciaba Gema.

«El problema es generalizar con un momento que no se generaliza. Que se sintió incómodo que se lo diga. Pero los hombres no van a la cárcel. Está apropiándose de una realidad que le pasa a las mujeres, que la cosificación a las mujeres les perjudica en su trabajo. A los hombres no les pasa. Si un hombre hubiera hecho eso no va a la cárcel, ese es el problema que hay una impunidad por la que se lucha», insistía Laura Fa ante sus compañeros que no le daban la razón.

Críticas a Laura Fa en redes

Los comentarios de Laura Fa y sus críticas hacia William Levy tratando de excusar a Mercedes Milá han indignado mucho en redes sociales. Así, son muchos los que no han dudado en señalar que Laura estaba «patinando» con sus comentarios.

Aquí claro caso de una persona machista @Laura__Fa … abanderando que los hombres no sufren acoso por parte de una mujer. #yoveosalvame @salvameoficial pic.twitter.com/ytEnfSKK21 — ꪮ𝘴ᥴꪖ𝘳  (@horemheb33) April 24, 2023

Madre mía Laura Fa que estás diciendo. Bravo por Frigenti!!!! #yoveosálvame — Marcos Porta🦖 (@marcossuarezzzz) April 24, 2023

Laura Fa en este tema está patinando porque lo que hizo Mercedes Milá a William Levy fue feísimo y para el incómodo y más en una entrevista #yoveosálvame — 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ☪ (@Caballa4K) April 24, 2023

Cuando Laura Fa vio esto en el programa no dijo nada… y ahora nos da lecciones d cosificación cuando se es una mujer o un hombre… Pues no sé Levy pero con Laura Escanes bien q te quedaste callada… pic.twitter.com/56qiAE1Htj — Arráyate un millo… (@SabasGFTTFE) April 24, 2023

Lo de Laura FA es alucinante. Hoy precisamente se ha aplaudido a una conductora de autobús que ha plantado cara ante los comentarios machistas de un pasajero. Si lo que hace Mercedes Milá con William Levy es asqueroso igual, sea hombre o mujeres. #yoveosalvame — diosa yaea (@isjicris) April 24, 2023

Laura Fa nivel máximo de hipócrita y feminista selectiva

Un NO rotundo a Laura Fa. Comportamientos de acoso como los de Mercedes Milá y en muchas ocasiones Paz Padilla son intolerables a quien sea. Que William Levy sea un estúpido es otro capítulo y que haya aprovechado para promocionar la serie también #yoveosálvame — lunalunera (@Pocahon76311989) April 24, 2023

Laura Fa dice que los hombres no están cosificados. Tía, ubícate porque estas quedando de palurda. #yoveosalvame — diosa yaea (@isjicris) April 24, 2023

Laura Fa, de verdad, cállate. Los derechos no son para quien a ti te parezca, la igualdad es para todos y lo que está mal hecho lo está, independientemente del género. #yoveosálvame — ComentoxAquí (@comentoxaqui) April 24, 2023

