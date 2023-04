Marron vuelve a ‘El Hormiguero’ tras ser padre y la anécdota que cuenta desternilla a todos

Fue el pasado 21 de febrero cuando Pablo Motos anunció que Marron no estaría en ‘El Hormiguero’ ese día, ya que se encontraba en el hospital junto a su pareja, Arancha Morales, a punto de ser padres. «Hoy se unirá Gálvez con la ciencia. A las 13 horas Marron ha llamado y ha dicho ‘ya, allá voy’. Su chica está en el hospital dilatando, va a ser papá», explicó el presentador en aquel momento.

Este lunes, 10 de abril, mes y medio después de haberse convertido en papá, el colaborador ha vuelto al programa de Antena 3. «Hoy vuelve Marron», ha anunciado Pablo Motos. Aunque los más observadores ya le habían visto en el habitual baile del inicio. «¡Madre mía! Hace 18 años que me fui. El niño está de Erasmus ya», bromeaba nada más pisar el plató.

«Vuelto igual de tonto y algo más viejo. Ahora tengo una cana por cada eructo de mi hijo», añadía, provocando las risas de Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba, los invitados de la noche. Además, ha querido agradecer la labor que ha hecho Gálvez durante su ausencia. Tras acabar la sección de ciencia, dieron paso a la tertulia de actualidad. En la mesa se sentaron, junto a Pablo Motos, El Monaguillo, Luis Piedrahita y el propio Marron. Fue ahí donde el colaborador se explayó sobre su reciente paternidad.

Pablo Motos y Marron en ‘El Hormiguero’

Marron cuenta algunas escatológicas anécdotas de su bebé

«Sabemos que echas de menos a Gael, que ser padre es muy bonito. Pero, ¿podrías contarnos las cosas no tan bonitas? Por favor», le pidió el presentador. Y él accedió encantado: «Esto no os lo va a decir nadie, pero si el parto es natural hay un alto grado de posibilidades de que el bebé salga con la cabeza como un pepino. No un poco, como un caracono».

«Cuando nació Gael y se lo pusieron a Arancha, estaba morado. Yo dije ‘hemos tenido una berenjena’. Lo bueno es que vi a la matrona muy tranquila, así que asumí que eso volvería a su ser», bromeó Marron, quien también relató una escatológica anécdota: «Uno de los primeros días en casa, cuando estaba en el cambiador, le entró hipo, eructó, se cagó, se meó y se tiró un pedo. Pensé que se iba a derretir», comentó entre risas.

Lo más curioso de todo es que Marron, como ya ha comentado en más de una ocasión, no tiene sentido del olfato: «Así que yo tengo que hacer la cata del palillo. Abro pañal por un lateral, meto un lápiz y si está manchado, ya sabemos que ha pasado».