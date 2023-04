Lo que se oye decir a Joaquín Prat al despedir ‘Ya es mediodía’: «Me quedo sin trabajo»

Pelayo Díaz ha vuelto a estar en el foco de la polémica por su controvertido ataque a la community manager de Stradivarius. El bloguero y estilista ha tratado de defenderse ante las críticas recibidas en ‘Ya es mediodía‘ con Joaquín Prat.

A Pelayo Díaz le sentó muy mal que la community manager de la citada marca de ropa le etiquetara en un story de Instagram poniendo «NO» cuestionando su estilismo. Tras verlo, el estilista no dudó en alertar a dicha empresa del comportamiento de su trabajadora. Algo que provocó que todo el mundo se le echara encima por considerar que estaba pidiendo su despido.

Ante la polémica generada, Joaquín Prat le daba la palabra a Pelayo Díaz este miércoles en ‘Ya es mediodía’. «Pelayo ha incendiado las redes sociales, no por su último outfit, pero el punto de partida era ese. Hay una chica que le pone un comentario, a él no le hace gracia le contesta y se ha generado polémica porque dicen algunos que has pedido o has puesto en peligro su puesto de trabajo», explicaba el presentador. «Para nada», aseveraba Pelayo.

Joaquín Prat corta a Pelayo Díaz e ironiza con su «despido»

Al volver del vídeo, Pelayo Díaz trataba de defenderse y dar la cara. «Esto no es un tema de que yo me ofenda porque a alguien no le gusta mi look. Entiendo que hay opiniones para todos los gustos y para eso están los comentarios. El problema es cuando veo que esta chica publica un story con una foto mía con un NO gigante etiquetándome y cuando entro en su perfil público pone que es community de esta tienda es cuando me quedo anonadado», defendía el estilista.

«Que una persona se dedique a las redes en moda y esparza odio y se convierta Instagram en una bola de odio como Twitter y TikTok donde a todos les encanta la polémica me parece mal», insistía Pelayo Díaz. «Y jamás pedí la cabeza. Hay que leer más que los titulares. En ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esa chica«, proseguía diciendo Pelayo ante Joaquín Prat.

«No me parece que actúe del todo bien, pero no me parece bien que encienda un fuego y luego esconda las cerillas…», añadía después de que Alexia Rivas le cuestionara las formas con las que había contestado a la chica. «La gente que somos personajes públicos estamos desprotegidos porque se puede decir lo que sea de nosotros pero nosotros no podemos contestar y cuando contestamos es que no aceptamos las críticas», sentenciaba Pelayo Díaz.

Joaquín Prat se quedaba sin tiempo y aprovechaba el tema de los despidos para soltar un chascarrillo. «Aclarado queda. Es que como no de paso ya a ‘Informativos Telecinco’ el que se queda sin trabajo voy a ser yo. Que tengan, que tengas un feliz día», soltaba el presentador dando paso a David Cantero en ‘Informativos Telecinco 15h’.