Joaquín Prat se fija en este detalle de Lequio en ‘AR’ y la frase que deja es sentenciadora

Alessandro Lequio ha establecido un muro que quiere que sea total y absolutamente infranqueable respecto al asunto de Ana Obregón. Así lo ha comunicado de la forma más categórica posible este lunes por la mañana durante su reaparición en ‘El programa de Ana Risa’. Y sobre ese pronunciamiento ha hablado, horas más tarde, Joaquín Prat.

«Como imaginarás, Ana Rosa, esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste y hasta complicado, muy complicado. Yo, hoy, me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a comentar nada», ha empezado diciendo el conde.

Para él, «cada uno lleva el luto como puede y como quiere» y ha insistido en que su única opción es el silencio. «Nunca he comentado nada; nunca he enseñado lo que yo sentía; nunca he dicho ni una sola palabra y eso es lo que voy a seguir haciendo porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respecto a él, por el máximo respeto que le tengo», ha sentenciado al tiempo que ha lamentado que «no puedo encender la televisión y escuchar cada dos segundos una frase de mi hijo porque duele».

Sobre todas esas declaraciones se ha manifestado Joaquín Prat, que ha puesto el acento en una frase concreta: «Si se pueden reinterpretar las palabras… Por ejemplo el ‘para mí esto es tremendamente triste’ cuando para Ana es una vuelta a la vida…». «¿Se refiere Alessandro a lo que supone el haber perdido a un hijo o se refiere única y exclusivamente a que se esté hablando ahora otra vez de su hijo por esta circunstancia?», ha planteado.

Joaquín Prat: «No te puedes mantener al margen de que ha llegado al mundo una niña que es hija de tu hijo y, por lo tanto, tu nieta»

«Pero si se calla y no dice nada, también van a interpretar esos silencios. Con lo cual, para él, la situación va a ser tremendamente delicada», ha reflexionado el presentador, que no es tan partidario de guardar silencio. «Yo es que tampoco necesito que se explaye porque se ve perfectamente lo que piensa Lequio», ha inferido Isabel Rábago.

«Y yo insisto: aquí el único que está respetando la memoria de su hijo es este señor y lo siento Ana y que Dios me perdone. Pero es que es este señor el único que está respetando la imagen de su hijo», ha continuado expresando la colaboradora, que no ha parado de señalar con crudeza a Ana Obregón desde que saltó la noticia y se desató la polémica.

«Yo entiendo que Alessandro diga ‘cada uno a lo suyo’, pero no te puedes mantener al margen de que ha llegado al mundo una niña que es hija de tu hijo y por lo tanto tu nieta», ha concluido Joaquín Prat en una frase de las que resuenan.