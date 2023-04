Lo que ha hecho ‘Sálvame’ para desenmascarar a Yaiza es lo que faltaba por ver en televisión

No hay duda de que el culebrón de Yaiza y Ginés Corregüela se ha convertido en el tema que más juego está dando fuera de ‘Supervivientes’ a los programas de Telecinco. Y más para ‘Sálvame‘, que sigue desenmascarando a la novia del rey de los bocadillos XXL.

Si hace una semana, ‘Sálvame’ conseguía hablar por primera vez con la madre de Yaiza Martín y dejaba una demoledora frase asegurando que «por desgracia la parí» y de tener acceso a una información muy comprometedora que es inemitible; este viernes el programa se proponía destapar a la verdadera Yaiza a través de varios testimonios.

Así, ‘Sálvame’ comenzaba este viernes con ‘El diario de Yaiza’ al más puro estilo de ‘El diario de Patricia’. «¿Conoces a Yaiza? ¿Te debe dinero? ¿Te has sentido utilizado por ella? ¿Te ha quitado el novio? ¿Te ha encandilado y ha hecho contigo lo que ha querido? ¿Te ha embaucado con sus mentiras? Si eres uno de los damnificados del terremoto canario este es tu momento. Tienes la oportunidad de contarnos tu historia en ‘El diario de Yaiza'», comentaba una voz en off.

Y justo después, Terelu Campos aparecía junto a los colaboradores delante de diferentes pantallas en las que aparecían personas que están dispuestas a contar toda la verdad de Yaiza Martín y desenmascararla. La primera en conectar con ‘Sálvame’ era Estela, una compañera del colegio de Yaiza que cree que se quedó el dinero de una gala.

El siguiente en entrar en ‘Sálvame’ para mostrar su cabreo con Yaiza era Alfredo, un compañero de zumba de la canaria. «Es insoportable. Siempre se está mirando al espejo y con el profesor es muy pesada, siempre quiere estar con él y le toca el culo», aseguraba dejando entrever que tenía intenciones oscuras con el profesor.

Los testimonios que destapan la cara de Yaiza: «Es mala persona y peligrosa»

El tercer testimonio era el de una persona cercana a su familia que acusa a Yaiza de haberse quedado dinero de la familia. Sin embargo, este invitado pedía no mostrar su rostro. Así, el programa solo mostraba sus labios pero parece que habría recibido algún tipo de amenaza pues después no quería volver a entrar en directo. «Es peligrosa, mentirosa, embaucadora y mala persona. Se quedó presuntamente con el dinero de un familiar que estaba postrado en la cama», remarcaba.

Otro que volvía a ‘Sálvame’ para destapar la verdadera cara de Yaiza Martín era Jesús, su ex pareja. Según él, Yaiza le confesó que quería poner a su nombre la herencia de un anciano al que estaba cuidando. «No lo consiguió porque de buenas a primeras ese hombre dejó de existir para ella, no sé si es que encontró otra víctima o se dio cuenta de que se dio cuenta de que ahí no podía sacar tajada», insistía Jesús.

Para acabar ‘El diario de Yaiza’, ‘Sálvame’ conectaba con Antonio, un amigo de Yaiza y de Ginés que no dudaba en terminar de darle la puntilla. «Yaiza ha perdido la cabeza y está arrastrando a Ginés hacia el camino de la perdición. Lo tiene embrujado», sentenciaba.