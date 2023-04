‘Sálvame’ exhibe algo inemitible sobre Yaiza que dinamita su concurso en ‘SV’: «Es denunciable»

‘Sálvame‘ ha cebado durante toda la tarde de este jueves la existencia de un material gráfico que terminaría por desenmascarar a Yaiza Martín, novia de Ginés Corregüela y actual concursante de ‘Supervivientes 2023‘. Sin embargo, esa información es tan sumamente delicada que no era posible su emisión en televisión. Al menos de momento.

Por ello, no se ha expuesto en pantalla y solo se ha exhibido ante Adela González y Terelu Campos, las presentadoras, junto a Miriam, hija del ‘rey de los bocadillos’. «De momento, solamente nosotras dos vamos a poder ver junto a ella esta información confidencial, comprometida, que no puede ver la luz. Es suficientemente comprometida como para que destroce a Yaiza», ha advertido Adela.

Por su parte, Terelu ha apuntado a «actos muy cuestionables» que podrían «rozar la ilegalidad». Mientras se estaba mostrando el vídeo con el testimonio que cuenta esa información de alto impacto, la cámara ha estado enfocando en todo momento a Miriam para registrar todas sus reacciones. Y, desde luego, no ha podido ser más expresiva, con la mandíbula prácticamente desencajada.

Adela González, en ‘Sálvame’: «Es denunciable, por los menos hay dos delitos»

«Flipo, flipo y flipo. Es muy fuerte», ha acertado a verbalizar tras escuchar ese material en poder de ‘Sálvame’. «Lo primero que hemos escuchado a mi me parece deleznable, jugar con esas cosas…», ha comentado Terelu Campos. «La segunda parte no digo que podría ser denunciable, es que es denunciable. Si eso que se cuenta es así, lo que me extraña es que la testigo no haya ido a poner una denuncia porque ahí por lo menos hay dos delitos», ha descrito Adela González.

«Si mi padre ve esto, directamente no estaría con ella. Es increíble», ha exclamado la hija de Ginés, totalmente descolocada con lo que acababa de presenciar. «Alguien que es capaz de inventarse, jugar o insinuar sobre algo tan gordo… es muy grave», ha señalado nuevamente la hija de María Teresa Campos. «¿Tú temes por la integridad física de tu padre?», le han preguntado a Miriam, a lo que ella ha respondido afirmativamente. Es más, estaría dispuesta a presentarse en Honduras para contárselo todo y quitarle la venda.