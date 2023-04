Las cámaras de ‘Supervivientes’ cazan a Ginés verbalizando esto de Adara y traerá mucha cola

Noche extremadamente convulsa para Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023‘. La última entrega de ‘Tierra de Nadie’ ha levantado una grandísima polémica, ya que la mayoría de los concursantes se han lanzado en tromba contra ella y, muy especialmente, Yaiza Martín y Ginés Corregüela; que se han convertido en los villanos absolutos de la isla.

Desde que Yaiza se incorporó como superviviente hace tres semanas, el concurso del famoso tiktoker se ha degenerado a unos niveles insospechados. La decepción con ‘el rey de los bocadillos’ es total y generalizada. Ya no es el perfil gracioso que aporta comicidad al programa. Ahora es el brazo armado de una actual novia que es capaz de todo. Incluso de amenazar con agresiones.

Algo que se pudo ver expeditivamente este martes. La organización de ‘Supervivientes’ les propuso subir a la montaña. Allí se encontrarían una suculenta recompensa: platos de tortilla de patata con pan. Sin embargo, no todas las porciones eran iguales y debían enfrentarse al reto de decidir de forma unánime a quién le correspondía cada ración.

Como era de esperar, nadie quería hacerse con el pedazo más pequeño y el consenso no fue posible. La voz discordante fue Adara Molinero, a la que la mayoría quisieron endiñar el trozo más exiguo. Yaiza capitaneó esa determinación atacándole con que no hacía nada en supervivencia y que, para tomar el sol, a su cuerpo le bastaba con esa menor cantidad de alimento. El enfrentamiento estuvo servido.

Si bien, Adara no se quedó callada: «Sería de coña que yo me comiera el más pequeño de todos y esta señorita que lleva dos semanas aquí y que tiene más cuerpo que yo…». Estas palabras colocaron fuera de sí a la novia de Ginés, que sobrepasó todos los límites: «Como me vuelva a decir algo del físico colega, cuidado. Lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto». Una amenaza intolerable de la canaria por la que pidieron su expulsión disciplinaria en redes.

Ginés, a degüello a por Adara: «Está buscando la gresca y la va a tener conmigo»

Más tarde, las cámaras captaron a Ginés Corregüela entrando también en escena y despellejando a Adara sin miramientos. Es más, cuestionó que fuera la salvada por la audiencia constantemente. «Es insoportable. Hay gente aquí que se está tocando la nariz. Viene nada más que a la hora de comer y ya está. Eso es lo único que hace. Y se salva la primera. Pescar no pesca. No hace nada», sentenció.

Además, en la intimidad, con compañeros afines como Bosco y Raquel Arias, la gran traidora de la edición, el jienense vertió una fuerte acusación sobre la madrileña acerca de un incidente con la comida. Y es que los cangrejos que estuvieron cazando durante el día se habían escapado de madrugada. De hecho, el saco donde estaban almacenados amaneció rajado.

«Los cangrejos anoche los soltaron. Rompieron el saco. Se vio gente que vino a deshoras. Eso está todo estudiado. Quiere el vídeo de la mañana. Vi con la linterna a Adara agachada y cuando eché la luz de la linterna se levantó y se fue para allá», aseveró el de Úbeda. «¿Pero estás seguro al cien por cien de que fue Adara?», le preguntó Bosco. «Cien por cien. Está buscando la gresca», se reafirmó Ginés con amenaza incluida: «La va a tener conmigo». Con todo, este jueves, cuando la aludida se entere de todo, la guerra en Palapa será inevitable.