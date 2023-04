La pillada de la organización de ‘Supervivientes’ a Bosco que obliga a actuar en directo

Después de dos meses de convivencia en los Cayos Cochinos, ‘Supervivientes 2023‘ ha permitido hacerse con algunas pertenencias a los ganadores de una prueba de recompensa. Una oportunidad que algunos como Bosco Martínez-Bordiú han aprovechado para saltarse las reglas y hacerse con más enseres de la cuenta. En consecuencia, ha habido una reprimenda que ha dado que hablar entre sus compañeros y que ha paralizado la gala por unos minutos.

«Vais a poder coger tres cosas de esta maleta. Pensadlo bien porque vais a abrir las maletas que trajisteis y vais a poder coger tres cosas», ha avisado Laura Madrueño a los concursantes. Tras esta intervención, la presentadora les ha dado minuto y medio para que pudiesen coger sus pertenencias. Desde el primer momento los náufragos se han empleado a fondo para hacerse con lo más valioso para ellos. Bosco Martínez-Bordiú ha sido uno de ellos.

De igual manera, durante el minuto y medio la presentadora ha insistido que solo podrían coger tres cosas. Una vez ha pasado el tiempo, Bosco y sus compañeros supervivientes han tenido que cerrar la maleta y explicar qué es lo que han cogido. Precisamente después, los ganadores de ese juego de recompensa han podido disfrutar de una ducha de agua dulce. Bosco, al ser uno de los ganadores, ha podido disfrutar también de esa segunda parte de la recompensa.

La organización de ‘Supervivientes’ pilla la trampa de Bosco en una recompensa

Tras esta ducha, y en tono serio, la presentadora de ‘Supervivientes’ en Honduras le ha pedido a Bosco que acudiese junto a ella. «Bosco, vente conmigo un momento. Vamos a ver. Yo no sé, pero me dice el Pirata Morgan que me enseñes tu bolsillo. ¿Te has guardado algo en los bolsillos?», le ha preguntado ella. Como respuesta, y notablemente nervioso, el joven ha mostrado los bolsillos y ha explicado todo lo que ha cogido: escarpines, dos bañadores y un peine que estaba escondido en uno de los bolsillos del bañador.



Las cuentas no salían al ser cuatro pertenencias y no tres como se había indicado y, por ello, Bosco Blach ha tenido que dar explicaciones. «Lo he visto y lo he puesto. La verdad es que no he contado bien«, se ha excusado el joven. Ante ello, algunos compañeros como Asraf Beno han empezado a ironizar. «Tienes que dejar una, solo una y no todo», le ha pedido la presentadora. Ante ello y viendo que sus compañeros le han ofrecido un peine, Bosco Blach ha rehusado coger el peine y se ha librado de un castigo continuando con la gala con total normalidad.