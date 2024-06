La firme denuncia de la familia de Rubén Torres contra la organización de ‘Supervivientes’

El pasado jueves asistimos durante la décimo tercera gala de ‘Supervivientes 2024’ a un momento divertido y a la vez incómodo entre Rubén Torres y Maite Galdeano. El concursante recibió la visita inesperada de la suegra de Kiko Jiménez después de que durante el concurso hayan bromeado con que el bombero tuviera un romance con la madre de Sofía Suescun.

Y es que la organización de ‘Supervivientes’ optó por llevar a Maite Galdeano a Honduras para que tuviera una cita muy especial con Rubén Torres después de que el concursante no haya parado de bromear con una relación con la suegra de Kiko Jiménez.

Así, ‘Supervivientes’ sorprendía a Rubén Torres el jueves asegurando que al haber sido el que más veces había sido líder iba a tener un privilegio: recibir un masaje. Y una tal Rosario era la encargada de dárselo. Lo que él desconocía es que en realidad la masajista era Maite Galdeano, que después de tocarle todo su cuerpo se quedaba a pasar la noche junto a él y al resto de concursantes en Playa Corintio.

Con ello, Maite Galdeano se ha convertido en la única visita que ha recibido Rubén Torres en su paso por ‘Supervivientes’ a diferencia del resto de concursantes que si que han podido ver a sus familiares y parejas en Honduras o los que han recibido una llamada o mensaje de ellos.

Algo que Joaquín Prat ya se encargó de cuestionar y criticar desde ‘Vamos a ver’ al considerarlo injusto para el de Badalona. Y este viernes, su hermano, Daniel Torres aprovechaba su visita a ‘De Viernes’ para lanzar la denuncia de su familia ante lo que se ha hecho con el bombero.

La queja de Daniel, el hermano de Rubén Torres en ‘De Viernes’

Tras ver el encuentro de Maite Galdeano y Rubén, su hermano Daniel era claro. «Yo creo que hay un antes y un después de la visita. Antes de la visita era un poco de show», aseveraba. «Pero a mí me gustaría decir que Torres es el único que no ha recibido ninguna visita, no ha recibido ninguna llamada, es el único que no ha visto ninguna foto ni vídeo en una tablet de todos los que están ahí», se lamentaba.

«Y su primera visita es Maite, que para el show está bien, ahí dice a Dani le va a alegrar el vídeo. Y vale que como plan puede estar bien, pero si le preguntas a i adre créeme que no le hace nada de gracia», sentenciaba el hermano de Rubén Torres antes de que José Antonio León diera la cara por él y asegurara que es su ganador.