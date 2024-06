José Antonio León clama alto y claro quién debe ser el ganador de ‘Supervivientes 2024’

Queda poco para que conozcamos quién se alza con la victoria en ‘Supervivientes 2024’. A la espera de saber qué ocurre con Kiko Jiménez y Blanca Manchón son 7 concursantes los que quedan en la isla y a estas alturas todos tienen sus favoritos. Es el caso de José Antonio León que este viernes dejó claro quién deber ser el ganador del reality.

Así, poco a poco, los colaboradores y presentadores de Telecinco se van mojando públicamente sobre sus concursantes favoritos y sobre quién debe ser el que se alce con la victoria toando el relevo de Bosco Martínez-Bordiú. Así, hace unos días era Isabel Rábago la que aseveraba en ‘Vamos a ver’ que el que se merece ser el ganador era Gorka Ibarguren.

Este viernes, durante el debate de la última hora de ‘Supervivientes 2024’, era José Antonio León el que desvelaba quién es el que debe ganar el concurso para él. Lo hacía después de escuchar a Daniel, el hermano de Rubén Torres quejarse de que su hermano haya sido el único concursante que no ha recibido ninguna visita ni llamada de ningún familiar.

Así, Daniel Torres se manifestaba en ‘De Viernes’ sobre la visita que recibía su hermano Rubén Torres de Maite Galdeano, la adre de Sofía Suescun, el pasado jueves después de que él y Kiko Jiménez hayan bromeado durante el concurso con que podría ser su suegro. Yo creo que hay un antes y un después de la visita. Antes de la visita era un poco de show», reconocía.

«Pero a mí me gustaría decir que Torres es el único que no ha recibido ninguna visita, no ha recibido ninguna llamada, es el único que no ha visto ninguna foto ni vídeo en una tablet de todos los que están ahí. Y su primera visita es Maite que para el show bien, a mí me puede alegrar este vídeo pero a mi madre no le hace nada de gracia», se quejaba el hermano de Rubén Torres.

José Antonio León sentencia quién es su ganador de ‘Supervivientes’

Y era entonces cuando José Antonio León se dirigía a él para dejarle algo claro. «No habrá recibido ninguna visita pero ¿sabes el premio que se lleva tu hermano? Que poco hablamos en televisión de un tío afable, gracioso, salvo un enfrentamiento pequeñito que ha tenido con Aurah, está el tío entregado en las pruebas. Máximo ganador de pruebas, ayer hizo una noria infernal brutal que salieron ganadores junto con Miri», le decía el colaborador.

«Es un tío gracioso, bueno, buen concursante y un tío que debería ganar ‘Supervivientes’«, terminaba apuntando José Antonio León dejando claro que el bombero es su favorito para ganar el reality de Telecinco.