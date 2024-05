Vuelco con Finito de Córdoba y Arantxa del Sol tras lo que se anuncia en ‘Vamos a ver’

Marisa Martín Blázquez no ha dudado en revelar información en exclusiva sobre la crisis que estarían pasando dos de los personajes más buscados de las últimas semanas. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ se ha hecho eco este jueves sobre los detalles que maneja de la relación actual entre Finito de Córdoba y Arantxa del Sol.

La periodista ha adelantado a sus compañeros que el matrimonio atraviesa «un momento complicado». Así, el ‘Club Social’ abordó este jueves los rumores de crisis en el matrimonio de Arantxa del Sol a raíz de toda la polémica generada por Ana Herminia.

Nada más comenzar el debate, la periodista del corazón quiso revelar la información que manejaba sobre la presentadora. «Están intentando evadirse de todo», comenzó explicando la tertuliana.

«Por mucho que estén intentando llevarlo de la mejor manera posible, ha supuesto, no solo para ellos como pareja, sino para la familia, una historia complicada», aseguró Marisa Martín Blázquez sobre el impacto que han tenido los últimos meses de ‘Supervivientes’ en el matrimonio del torero y la presentadora.

Marisa Martín Blázquez: «La pareja está en un momento delicado»

Marisa Martín Blázquez en ‘Vamos a ver’

La tertuliana señaló que la presentadora jamás pensó que su aventura en Honduras iba a acarrear este tipo de consecuencias. «Al final, de alguna manera Arantxa nunca pensó que meterse en este reality iba a servir para que sucedieran historias como las que han sucedido, que se cuestionaran determinadas historias…», insinuó Blázquez refiriéndose a la pareja de Ángel Cristo.

«La pareja ahora mismo está en un momento delicado«, sentenció la periodista antes de que una de sus compañeras la interrumpiese para subrayar que Finito y Arantxa «están mal». «A ver, no es que ellos se lleven mal, sino que ellos están atravesando un momento complicado», aclaró Marisa Martín Blázquez antes de revelar cómo está afectando todo este revuelo al núcleo familiar.

«Al final repercute que tienen unos hijos que ya son mayores, que su hija Lucía ha estado yendo a algunas galas, y que les está afectando», terminó señalando la colaboradora de Joaquín Prat para zanjar su exclusiva. Y es que, la presentadora se vio obligada a refugiarse en Córdoba después de su expulsión de ‘Supervivientes’ y todo el revuelo que se formó, pero ahora ha regresado con más fuerza que nunca al trabajo.

Arantxa del Sol vuelve al trabajo

Visiblemente recuperada y más tranquila que en su última aparición en el programa de Telecinco, la presentadora compartió este miércoles unas stories en su cuenta de Instagram en las que se la podía ver en una sesión de fotos. La mujer de Finito de Córdoba protagonizaba a primera hora un shooting junto a Marta Hazas, Nieves Álvarez y Helen Lindes entre otros para Salón Cheska.

Más tarde, disfrutó de las novedades de Kiko Milano en la azotea del Palacio Cibeles, sin saber que a tan solo 10 minutos de ese lugar se encontraba Ángel Cristo. El superviviente disfrutaba en ese mismo momento de su vuelta a la ciudad junto a Ana Herminia Illas tras su polémica expulsión del programa, en la que dejó claros sus sentimientos hacia la presentadora antes de irse.

«No se trata de perdonar, hay personas que no importan. Espero que a Arantxa del Sol le den un programa en alguna cadena autonómica», señaló el hijo de Bárbara Rey tras insistir en que nunca volverá a hablar con la que un día fue su amiga en Honduras. «Con ella me he portado súper bien pero hay un punto que no se puede pasar que es la violencia. Arantxa del Sol me ha pegado», terminó sentenciando el concursante en su entrevista en plató.