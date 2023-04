La inesperadísima decisión de la hija de Ginés (‘Supervivientes’) que fulmina su concurso

La hija de Ginés Corregüela ya lo advirtió la pasada semana cuando vio el reencuentro de su padre y Yaiza Martín en ‘Supervivientes 2023‘ y así lo ha confirmado a través de su cuenta de TikTok: se aparta de los platós de Telecinco y renuncia a ser su defensora. Miriam está profundamente decepcionada con él por estar jugando a retomar la relación con su madre y, al mismo tiempo, continuar su idilio con la canaria.

«La cara de mi madre siempre ha estado por encima y yo dije que cuando saliese su nombre yo aquí no iba a pisar más. Lo que ha hecho mi padre me parece de cobarde, de cerdo, de no ser un padre y que esté con todas las tías que quiera que a mí no me va a tener. Yo tengo dignidad, tengo valores, tengo una pareja que realmente me quiere y me está esperando en mí casa y yo no tengo por qué perder el tiempo aquí por defender una cara cuando la tiene que tener en el suelo colgada. Yo no voy a estar más aquí y si pudiera irme ya, me iría», sentenció duramente en ‘Tierra de Nadie’.

La hija de Ginés, decepcionada, decide retirarse de ‘Supervivientes’

Y lo cierto es que no se ha tratado de un arrebato fruto del calentón ni mucho menos. La joven ha constatado en sus redes sociales su drástica determinación. «Ya veis que llevo días sin subir vídeos, solo subo historias, y a partir de ahora vamos a centrarnos en nosotros, vamos a centrarnos en nuestro día a día. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y simplemente deciros que muchas gracias por el apoyo que sigo recibiendo», empieza diciendo la hija de Ginés antes de comunicar su firme decisión a sus seguidores.

«Por ahora me voy a retirar de asistir al plató de ‘Supervivientes’, pero ya sabéis el porqué. Así que me voy a mantener al margen y, como sabéis, quiero hacer algo nuevo. Quiero que debajo de este vídeo comentéis algún tema que os perturbe y el tema más votado será el que vamos a hablar en el próximo directo que hagamos por si alguien necesita desahogarse, que es muy importante también hablar de las cosas de la vida. Nos vemos pronto», concluye.

Por otro lado, hace unos días, tras ver las primeras imágenes de su padre junto a Yaiza en la isla, Miriam ya vertió una fuerte acusación también desde TikTok. La hija de Ginés cargaba contra la pareja y su agencia de representación, señalándoles de orquestar un montaje para adquirir relevancia en televisión: «Me mantengo en lo mío, decepción y montaje. Queridos representantes, sois una vergüenza como agencia, como compañeros y como personas».