La inédita revelación de Belén Esteban sobre Ana Obregón en ‘Sálvame’: «Lo puedo garantizar»

Belén Esteban ha regresado este lunes a ‘Sálvame‘ tras unas vacaciones por Tenerife y se ha pronunciado sobre toda la polémica que sigue coleando en torno a Ana Obregón; ahora con le foco puesto en el libro de su hijo Aless Lequio cuya presentación tendrá lugar esta semana.

En un momento dado de la tertulia, la colaboradora no ha podido ser capaz de morderse la lengua. «Yo no quiero hablar de este tema porque tampoco quiero posicionarme, pero sé cosas que se están contando y que no son verdad», ha soltado, captando la atención de sus compañeros y haciendo el silencio en el plató. «¿Como cuáles?», le han preguntado Adela González y Terelu Campos.

Y aunque en un principio se ha mostrado dubitativa, Belén Esteban ha dado el paso y lo ha contado explícitamente. «El hijo de Ana y Lequio deja un papel y pide tres cosas y eso yo lo puedo garantizar», han sido sus contundentes palabras. «Y esas cosas son: fundación, el libro y tener un hijo. Y firmado ante notario», ha afirmado de forma muy categórica. Por su parte, Kiko Matamoros ha tratado de cuestionarla y preguntarle si lo había visto para ser tan rotunda. «Yo no lo he visto, pero lo ha visto una persona que es muy cercana a mí», ha sentenciado ella.

Eso sí, la de Paracuellos ha preferido no ahondar más en ello por respeto a Alessandro Lequio. «Yo no quiero hablar de este tema porque, por supuesto, a Alessandro no le quiero hacer ningún daño». «No quiero hacer de menos ni dejar a un lado a Lequio ni muchísimo menos, porque sé que estuvo al lado de ellos cien por cien, pero quien lo sufrió fue ella y quiere contar cómo vio a su hijo, el día a día», ha añadido.

Antes de concluir el tema, Belén Esteban ha compartido que se escribe a menudo con Ana Obregón. «Ella me contesta. Hay cosas que mucha gente no puede entender, pero yo por los mensajes que me manda, la entiendo perfectamente», ha manifestado, dejando así clara su postura.