Belén Esteban sufre otro inesperado percance en su salud en su año más aciago

El próximo 26 de abril se cumplirá un año de la dolorosa caída de Belén Esteban en ‘Sálvame’ en la que se rompió la tibia y el peroné. Una fecha que, a buen seguro, a la colaboradora no la gustará recordar, pero que, sin embargo, no le ha quedado más remedio que rememorar.

Y es que, mientras se encontraba de vacaciones en Tenerife, se ha roto un dedo «de su pierna malita», como ella misma la llama. Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos, han aprovechado sus días de vacaciones para trasladarse hasta uno de sus lugares favoritos, Alcalá, en Santa Cruz de Tenerife. Allí, la pareja se ha relejado, ha tomado el sol y se han bañado en las piscinas del hotel. Además, han degustado las comidas típicas.

Un viaje de ensueño hasta que… la colaboradora de ‘Sálvame’ ha sufrido un accidente tras el cual ha acabado con el dedo de su pie derecho inmovilizado. Pese a esto, ella ha seguido disfrutando al máximo de esta escapada junto a su ‘Migue’. «No os imagináis lo feliz que soy allí», reconoce en redes sociales, donde ha abierto su álbum privado de estas idílicas vacaciones.

Belén Esteban regresa a ‘Sálvame’ tras sus idílicas vacaciones

«Lo único malo que me ha pasado es que me he roto el dedo de mi pierna malita, pero estoy feliz. Hoy nos vemos en ‘Sálvame'», ha comunicado, anunciando así su regreso. Unos días de relax que, a buen seguro, le han sentado de maravilla y que le servirán para volver con las pilas cargadas al programa vespertino de Telecinco.

Fue saliendo de la piscina, cuando se dio un golpe sin querer y se lo ha fracturado, pero Belén Esteban deja claro que está bien: «He ido a mi médico, me lo ha unido al de al lado porque no tiene otra solución y estoy perfecta».