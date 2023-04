Belén Esteban rompe su regla de oro tras lo que ha llegado a publicar sobre su hija

Belén Esteban siempre ha defendido la privacidad de su hija, Andrea Janeiro, consciente de que la joven se quiere mantener alejada del foco mediático. De hecho, poco se sabe de ella, más allá de que está estudiando en el extranjero precisamente por su deseo de ser anónima. Un deseo que ha conseguido.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no quiere hablar públicamente de su hija. Sin embargo, ahora ha hecho una excepción para expresar lo que siente hacia ella a través de unas emotivas palabras que le ha dedicado a través de sus stories de Instagram. El texto va acompañado del tema ‘Baby’, de Justin Bieber, cantante por el que Andrea siente verdadera pasión. De hecho, madre e hija han ido a verle a varios de sus conciertos en España.

«Quiero que sepas que mi corazón se siente muy orgulloso de ti. No te has dado cuenta pero para mí, que seas mi hija, es el regalo más grande que Dios me pudo dar. Tu valentía y fuerza son mi admiración, has sabido ir de frente a las circunstancias de la vida a pesar de todo. Si un día alguien te dice que no lograrás lo que te propones, déjalos, tú demuéstrate lo contrario», empieza escribiendo Belén Esteban esta sentida carta a su única hija, la que tuvo con Jesulín de Ubrique.

La colaboradora ha concluido su texto con unas palabras de agradecimiento hacia la joven: «Gracias por ser tan buena hija, por estar cuando te necesito. Amarte me da fuerza para seguir adelante. Te amo hija».

Belén Esteban en Instagram

La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique vive en Los Ángeles

Andrea Janeiro se ha labrado su futuro lejos de nuestras fronteras. Al cumplir los 18 años, se marchó a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Birmingham. Allí trabajó como profesora de inglés y español para niños, aunque no tuviera necesidad de hacerlo, debido al nivel económico que tiene.

Hace unos meses, la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique trasladó su residencia a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, donde trabaja en una emisora de radio, además de ser gestora de redes sociales. Su madre, siempre que puede, va a visitarla. De hecho, recientemente, disfrutó de unas vacaciones en el país norteamericano donde tuvo la mejor guía posible: su querida hija.