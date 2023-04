La impactante transformación física de Gema Aldón en ‘Supervivientes’: hay que verlo

Así como sucediese la semana pasada con Sergio Garrido, el plató de ‘Supervivientes 2023‘ ha recibido esta semana a Gema Aldón. Se trata de una de las últimas concursantes en abandonar los Cayos Cochinos. A diferencia del paparazzi y de Gabriela Arrocet, la hija de Ana María Aldón ha tenido que abandonar por prescripción médica.

Precisamente sobre ello se ha pronunciado: «Estoy bastante medicada y poco a poco va mejorando. Los médicos son increíbles y me han quitado la infección que tenía. Tenía infección, fisura, bursitis… y mejorando poco a poco».

En la misma línea, la hasta ahora superviviente ha recordado lo que le decía su madre antes de marcharse. «Yo me acordaba mucho de lo que me decía mi madre: ‘Si en mi mano estuviera hacer algo por que tú no pasases ese calvario, yo lo haría'». Aunque Gema asegura no arrepentirse de su paso por la isla, su trayectoria ha sido cuanto menos intensa.

Precisamente por ello y por emplearse a fondo, Gema Aldón ha vivido una gran transformación física que ha quedado patente en el número de kilos perdidos desde su llegada. La bajada es evidente y la siguiente imagen refleja muy bien el resultado que ha tenido para la hija de Ana María Aldón el mes que ha permanecido en Honduras.

El antes y el después de Gema Aldón