El gran bombazo que reemplaza a Gema Aldón como concursante de ‘Supervivientes’

Con el abandono de Gema Aldón de ‘Supervivientes 2023’ por prescripción médica, el reality ha tenido que hacer frente a la incorporación in extremis de un nuevo fichaje. Una incógnita que se ha resuelto durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’. En concreto, ha sido Carlos Sobera el encargado de confirmar el nombre de la concursante que reemplazará a la hija de Ana María Aldón.

«Tras el abandono de Gema Aldón por prescripción médica, Yaiza se convierte en concursante de ‘Supervivientes 2023′», han sido las palabras del presentador. Cabe recordar que, aunque no se trate de un personaje con fama en el mundo del corazón, durante las últimas semanas ha adquirido gran notoriedad. Esto es debido a la polémica relación que mantiene con Ginés Corregüela, concursante de la actual edición y con el que tendrá que convivir a partir de ahora.

La primera reacción de la recién estrenada concursante de ‘Supervivientes 2023’

Nada más confirmar la noticia, el presentador ha conectado con la recién estrenada concursante. «¿Por qué llevas unas tijeras en la mano?», le ha preguntado Sobera. «Por muchas cosas. Hoy creo que hay que cortar con muchas cosas. Necesito decírselo a él y que lo vea él», ha contestado visiblemente apenada y es que la joven llega al concurso tras la visita de la exmujer de Ginés con la que él estaría dispuesto a volver.

«¿Qué cosas quieres cortar?», le ha planteado entonces el conductor de ‘Supervivientes 2023’. «Se lo voy a contar a él, si me lo permites. Cuando me mire a la cara, a los ojos, lo vamos a hablar entre él y yo», ha confesado ella. Lejos de quedarse callado, el presentador ha vuelto a insistir: «¿Vienes dispuesta a todo?». «Por eso estoy aquí. Si no, estaría en mi casa».

Así pues, sobre su recién estrenado paso por el concurso, Yaiza ha confesado visiblemente apenada por su situación: «Carlos, son muchas cosas y yo lo que tengo en la cabeza ahora es verlo. Tengo ganas de verlo porque esperaba este momento, pero no de esta manera. Necesito cerrar capítulos para abrir nuevas historias».