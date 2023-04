La firme proposición que David Broncano ha lanzado a Ana Obregón desde ‘La Resistencia’

Han pasado 15 días desde que Ana Obregón daba la campanada al descubrirse que había tenido una hija por gestación subrogada a los 68 años. Una semana después, la historia daba la vuelta al confirmarse que en realidad era su abuela. Ante el interés generado por Ana Obregón, David Broncano no dudó este martes en lanzar una propuesta.

Y es que pese a que el tema de Ana Obregón ha dado la vuelta al mundo y se ha colado en todo tipo de programas de televisión siendo Telecinco quién más foco le está dando al tener también a Alessandro Lequio en ‘El programa de AR’; ‘La Resistencia‘ apenas había hablado del asunto.

Pero era este martes cuando David Broncano lanzaba por sorpresa una oferta a la actriz y presentadora. «¿Hemos invitado a Ana Obregón? Porque yo la quiero entrevistar«, le decía el presentador de ‘La resistencia’ a Ricardo Castella.

«Es buen momento», replicaba Castella mientras que Jorge Ponce se sumaba a la propuesta. «¡Que se venga! ¡Que se traiga a la niña!», apostillaba el colaborador del programa de Movistar Plus+. «A la niña no la metáis, que no tendrá poderes», soltaba entonces David Broncano en clara alusión a los problemas legales que tendría Ana para registrar a su hija.

¿Le habrá llegado a Ana Obregón esta proposición de David Broncano? Por lo pronto, cabe señalar que a día de hoy no hay programa de televisión que no quiera contar con una entrevista a la actriz y presentadora. ¿Quién se llevará el gato al agua?